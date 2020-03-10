2019年雙北房市交易熱區出爐！　2區CP值最高

▲內湖因有科學園區的就業人口支撐房市，讓內湖奪得去年房市交易冠軍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

民眾買屋首要考量生活機能及交通便利的區域。房仲業者統計雙北市去年中古屋前3名交易熱區，台北市由擁有科技園區的內湖區拔得頭籌，新北市則由生活機能及環狀線通車題材的中和區拿下冠軍。另外，文山區及淡水區房價相對親民，公寓均價分別為每坪38.7萬元、17.2萬元，適合預算有限的民眾作為購屋選擇。

永慶房屋根據實價登錄資料統計，雙北市各行政區2019年屋齡5年以上的中古屋交易排序，台北市內湖區共交易1228件。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，內湖區坐擁內湖科技園區，近來各企業總部、百貨商場相繼進駐內湖，穩定成長的就業人口支撐房市，電梯大樓均價每坪56.3萬元，公寓平均單價落在43.1萬元。

請繼續往下閱讀...

中山區交易量1194筆位居第2，文山區916筆位居第3，其中中山區電梯大樓均價每坪64萬元，公寓平均單價約54.5萬元，熱門路段落在龍江路、吉林路、北安路以及松江路。謝志傑指出，文山區雖然身處蛋白區，但是緊鄰信義、大安區，且以北市購屋熱區前3名來看，文山區房價最為親民，因此越來越受到購屋族的青睞。文山區成交產品較多為電梯大樓，電梯大樓平均單價約45.9萬元，公寓平均單價約38.7萬元。

▲中和區生活採買方便，有Costco、特力屋等大型量販店。（圖／記者宋良義攝）

新北市交易量由中和區2085筆奪下冠軍，謝志傑分析，中和區生活採購機能便捷，有許多大型量販店，如Costco、特力屋、家樂福、大潤發，及大型百貨環球購物中心，且近期環狀線第一階段通車，未來將還有萬大線使交通機能更加完善，吸引多數通勤族作為購屋選擇。

淡水區交易量1767筆位居第3，謝志傑說，隨著淡水輕軌通車，淡水行政大樓、運動中心入駐，美麗新淡海影城和國賓影城陸續開幕，提升淡水區的生活機能，再加上去年開始動工的淡江大橋及剛通過環評的淡北道路，也替淡水注入新動能，帶動民眾購屋意願。

謝志傑補充，雙北市民眾普遍喜愛大樓型物件，但是若想入住精華區卻預算有限，不妨考量先從公寓類型入手，以去年交易熱區來看，公寓平均單價約便宜大樓2至3成，而且公寓除了房價較為親民外，土地持分較高、公設比低，坪數實在，適合預算有限的民眾作為購屋選擇標的。