5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

▲報稅人潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季節腳步也愈來愈近！今年除了因為疫情須隔離者可以延長繳稅期之外，其他的民眾仍要如期繳稅喔！KPMG安侯建業會計師事務所今（10）日表示，單身族群的收入課稅門檻為40.8萬元、雙薪家庭81.6萬元。

如果是四口之家，雙薪家庭育有2名5歲以下的兒童課稅門檻為123.2萬元；至於如果是養有兩名大學子女的話，課稅門檻今年可達到110萬元。

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所游雅絜表示，今年的免稅額為8.8萬元，雙薪家庭的免稅額則有17.6萬元、如果是四口之家免稅額則有35.2萬元。

特別扣除額除今年新增的長照特別扣除額每人12萬元之外，另外還有身心障礙扣除額每人20萬元、教育學費特別扣除額每人2萬5,000元、幼兒學前特別扣除額每人12萬元及薪資所得特別扣除額每人20萬元。

此外，今年的基本生活費為17.5萬元。以各類家庭來說，四口之家育有兩個讀大學的子女，就有可能享受到基本生活費調高的好處。

主因是基本生活費是與免稅額、標準課除額、身心障礙扣除額、教育學費扣除額、長照扣除額和儲蓄投資扣除額比較，如果扣除額低於基本生活費，則還可增加差額。所以以雙薪家庭育有兩名大學子女的四口之家，還多了5.8萬元的差額，所以課稅門檻可墊高到110萬元。

▼報稅門檻。（表／記者吳靜君製、資料來源／KPMG安侯建業會計師事務所）