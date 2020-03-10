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時尚界淪陷！越南「鋼鐵大亨2姐妹花」赴米蘭時裝周看秀　回國後雙雙確診

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▲▼巴黎時裝周的聖羅蘭（Saint Laurent）大秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周的聖羅蘭（Saint Laurent）大秀。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

越南一對分別為26、27歲的名媛姊妹花阮紅蓉（Nguyen Hong Nhung，音譯）及阮娥（Nga Nguyen，音譯），兩人2月中旬參加義大利米蘭以及巴黎時裝周，返回越南後，阮紅蓉3月6日確診感染新冠肺炎（COVID-19），是越南疫情沉寂3周後的第一例，隨後妹妹阮娥也確診。

綜合外媒報導，這對姊妹花是越南鋼鐵大亨的女兒，平常於越南和倫敦兩地輪流居住，她們於2月中旬前往歐洲參加兩場時裝秀，分別是米蘭的Gucci大秀以及巴黎時裝周的聖羅蘭（Saint Laurent）大秀。阮紅蓉2日剛從歐洲旅遊回來，行程經過倫敦、米蘭和巴黎，5日因發燒到醫院就診，後確診感染新冠肺炎。

每年的時裝周都會吸引數千名遊客前往參與，但聖羅蘭大秀有嘉賓名單，通常人數不超過千人。參與時裝周的編輯回國後，被要求進行「自我隔離」，來自美國、新加坡和泰國等國家的編輯也證實此事。《ELLE》主編妮娜賈西亞（Nina Garcia）、《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）發行人卡羅史密斯（Carol Smith）、《美麗佳人》（Marie Claire）編輯Aya Kanai等。

《InStyle》主編勞拉·布朗（Laura Brown）在返回紐約之前，在巴黎也參加了其他的表演，雖然沒有出現任何症狀，但依然待在家自我隔離，透過視訊的方式與員工進行溝通。義大利目前已成為疫情的重災地區，已經封鎖以米蘭為首府的整個倫巴底大區、威尼斯附近的威尼托大區部分區域，和其他11個疫情嚴重的省分直到4月3日。

▼截至10日上午11時，義大利已有7,375人確診、463人死亡。（圖／路透）

▲▼義大利境內已有9172人起新冠肺炎確診病例、463人因此死亡。（圖／路透）
 

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