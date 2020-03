時尚界淪陷！越南「鋼鐵大亨2姐妹花」赴米蘭時裝周看秀　回國後雙雙確診

▲巴黎時裝周的聖羅蘭(Saint Laurent)大秀。(圖/路透)

實習記者施怡妏/綜合報導

越南一對分別為26、27歲的名媛姊妹花阮紅蓉(Nguyen Hong Nhung,音譯)及阮娥(Nga Nguyen,音譯),兩人2月中旬參加義大利米蘭以及巴黎時裝周,返回越南後,阮紅蓉3月6日確診感染新冠肺炎(COVID-19),是越南疫情沉寂3周後的第一例,隨後妹妹阮娥也確診。

綜合外媒報導,這對姊妹花是越南鋼鐵大亨的女兒,平常於越南和倫敦兩地輪流居住,她們於2月中旬前往歐洲參加兩場時裝秀,分別是米蘭的Gucci大秀以及巴黎時裝周的聖羅蘭(Saint Laurent)大秀。阮紅蓉2日剛從歐洲旅遊回來,行程經過倫敦、米蘭和巴黎,5日因發燒到醫院就診,後確診感染新冠肺炎。

Nga Nguyen, 27, attended fashion shows by @YSL in Paris and @gucci in Milan. https://t.co/fb0XUwa79e