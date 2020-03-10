入境泰國隔離14日！「蚊帳收容所」照曝光...網笑翻：確定不是蓋剩菜？

▲泰國官員視察孔敬省臨時隔離所的照片流出。（圖／翻攝自Facebook／泰國清邁象）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷爆發，許多國家除呼籲民眾「避免或延遲非必要的旅行」，另外也會成立臨時的收容所來隔離回國旅客以及外籍旅客。近日泰國一處隔離所的內部照片流出，意外掀起熱議，不少網友笑翻表示，「這是我阿嬤家在蓋剩菜的吧！」

▲泰國官員視察孔敬省臨時隔離所的照片流出。（圖／翻攝自Facebook／泰國清邁象）

綜合泰媒報導，泰國旅遊局於9日宣布，「因應新型冠狀病毒疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施，所有由中港澳、南韓、義大利以及伊朗入境的旅客均需填寫健康申報表，另外還需進行14天的隔離。」不過消息人士指出，該隔離所非為遊客所設，而是提供給泰國籍非法勞工從韓國或其他高危險地區回國時的臨時收容所。

從網路上流傳的隔離所內部照片可見，地上滿滿的「蚊帳」罩著床墊，床與床之間相隔大約2公尺，雖然擁有簡單的日常生活用品以及淋浴設備，但照片曝光後還是掀起台灣網友熱烈討論，大家紛紛留言「放大版育嬰房？」、「隔離的人：原來我只是餐桌上的一道菜」、「這是我阿嬤家在蓋剩菜的吧！」、「這到底是防蚊還是防疫啊？」、「有菜味飄出來～」、「阿嬤的餐桌必備的」、「確定不是蓋剩菜？」

▲泰國官員視察孔敬省臨時隔離所的照片流出。（圖／翻攝自Facebook／泰國清邁象）