晟德人才培訓營開跑　旗下5家公司釋出20個實習職缺

▲晟德人才培訓營開跑。（圖／晟德提供）

記者姚惠茹／台北報導



晟德（4123）連續第五年推出晟德人才培訓營，以「玩Game打怪」為主軸，將實習過程化身成新奇有趣的遊戲，從即日起至4月12日，2020年晟德人才培訓營開放報名，釋出晟德、玉晟管顧、益安、順藥及博晟等5家公司，總計20個實習機會，涵蓋研發、製造、法規暨專案管理、人資、公關與事業發展等多元領域。

晟德表示，隨著全球疫情蔓延，台灣堅實的生技研發實力再度受到關注與肯定，越來越多才人希望能入生技產業為維護人類健康貢獻一己之力，晟德希望藉由人才培訓營給予青年學子一個「找到天賦」的機會，透過跨產業、跨部門、跨科系的腦力激盪及刺激，挖掘更多未知的自己。



晟德指出，去年晟德人才培訓營吸引許多優秀學子爭相競逐，報名人數成長33%，錄取機率不到4%，競爭相當激烈，特別的是，錄取同學的科系來自生技專業(如醫藥、生命科學與醫務管理學系)和非生技領域(如企業管理、財務金融及外國語文系)的佔比約5.5：4.5，符合專案設計的期待。



晟德觀察第4屆實習生的表現相當優異，不僅思維邏輯縝密、表達清晰，在實習過程中更是抓緊機會深入了解非自身專業領域的不同面向，積極彰顯「不畏挑戰」、「永不設限」和「積極熱情」三大專案精神。

此外，有同學表示實習結束後，未來的職涯方向更清晰，也對於挑戰非本科系相關的職務更具信心，像是本來預期畢業之後只能回學校擔任助教或進入藥廠擔任研發角色的同學，轉而思考行銷業務相關的職務；也有同學跳脫生技背景的框架，發覺自己對企業財務管理擁有高度熱情。

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晟德是台灣最具指標性的生技旗艦集團，其轉投資企業包含生技創投、新藥研發、高階醫材與大健康事業等廣泛領域，業務範圍涵蓋藥品開發完整價值鏈，而晟德人才培訓營的特色在於跨界人才養成計畫，除了緊扣著「產銷研發財」五大管理元素的一系列課程外，相較於一般生技公司或藥廠實習僅能接觸到單一公司、產品或服務，晟德人才培訓營提供年輕學子更多的選擇。