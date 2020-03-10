謝金河：降息也沒用　川普的危機來了！

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河針對新冠肺炎（COVID-19）造成的全球金融市場恐慌，在臉書上指出，因油價暴跌，全球進入新一輪的「超限戰」，更直指美國聯準會降息也沒用，「川普的危機來了！」

謝金河指出，隨著確診病例逼近11萬，死亡人數逼近4000，而疫情受到重創的國家似乎都手足無措，尤其是歐洲從義大利一路爆，美國也日日創新高，這樣的恐懼，就像一個人在踩不到底的海中游泳般，恐懼罩頂。

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謝金河指出了現在金融市場也出現巨大變化：

一、油價暴跌

WTI的油價期貨價格已跌至28.5美元（約新台幣855元），北海布蘭特原油跌至32.17美元（約新台幣965元），由於俄羅斯普丁宣布不減產，市場看油價會跌至20美元，油價暴跌是非常不好的徵兆，代表經濟活動可能窒息，上次金融海嘯襲來，油價暴跌到32美元（約新台幣960元）一桶，這回油價比金融海嘯更慘，這是很不好的預兆。

俄羅斯不減產，劍指美國頁岩油業者，可能會有大型油企吃不消，而油價大跌也會衝擊產油國，像中東地區、委內瑞拉、俄羅斯經濟都會受到撞擊，這是新一輪的超限戰。

二、葛林斯班（Alan Greenspan）預告美國會出現負利率

今天美國10年債殖利率跌至0.469%，30年債剩下0.973%，這是史上未見，就像世界末日的拋售潮般，上週聯準會降息兩碼，但現在債市發出強烈訊息告訴川普說，只靠降息也沒有用！現在美國在防疫大作戰中，必須趕快對疫苗研發有解，並且對疫情控制有解，才能解除市場瀕臨崩潰的信心。

謝金河表示，美國在貿易戰虎虎生威，這回面對肺炎疫情束手無策，川普的危機來了！今天美國期貨市場道瓊工業指數暴跌逾千點，全球金融市場全倒，中國也頂不住了。



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