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疫情黑天鵝打亂全球股市　新興亞股今年以來遭外資賣超3812億

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▲▼美聯準會緊急降息2碼，投資人信心不足產生疑慮，美股應聲重挫八百多點。3/4台股不畏美股跌勢，逆勢上漲開出，隨後在平盤附近游走，表現相對抗跌。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫情持續蔓延全球，新興亞股今年以來累計遭外資賣超125.6億美元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊市場，全球股市持續修正，新興亞股也無法倖免，今（2020）年以來累計已遭外資賣出125.6億美元（約新台幣3812億元），法人建議，投資人在操作上，應以選股方式調整持股內容，挑選有長線需求的科技類股，另外可提升免疫能力的保健食品相關類股，應有表現機會。

根據彭博統計，外資資金流向到3月6日為止，新興亞股連續2周失血，其中南韓、台灣分別流出15.8億美元（約新台幣480億元）、14.7億美元（約新台幣446億元）；今年以來，新興亞股累計已遭外資賣出125.6億美元（約新台幣3812億元）。

請繼續往下閱讀...

▲▼外資對亞洲股市買賣超金額，今年以來新興亞股累計已遭外資賣出125.6億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

▲外資對亞洲股市買賣超金額，今年以來新興亞股累計已遭外資賣出125.6億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著確診病例在世界各國陸續增加，對全球股市造成不小的衝擊，加上義大利於周末時宣布封城，預期疫情對於接下來全球股市的走向影響甚鉅，指數振幅度會變大。

周俊宏指出，儘管美國聯準會上周緊急宣布降息2碼，但疫情升溫帶動投資人恐慌情緒，美股仍持續修正，連帶影響台股表現。他預期，大盤將持續反映全球疫情惡化狀況，短線上大盤指數震盪加大，預料將於年線附近徘徊，長線上仍要持續關注疫情發展，若後續情況未獲改善，不排除以相對保守的策略因應。

至於選股方向，周俊宏認為，在科技股的部分，以長線需求為主要布局方向，如5G相關題材、伺服器相關等。此外，因居家隔離、異地備援等措施，將可能延伸出對PC、視訊會議與軟體的需求，也可多留意，同時也提醒，受到疫情影響，消費相關的科技商品可能相對受到影響，如5G手機，短線需求下修的風險較高。

另在非科技部分，周俊宏分析，防疫概念股等清潔用品，其實台股相對較少，先前多以題材上漲為主，近期則因大陸官方宣稱，在新冠肺炎疫苗未開發前，可先透過保健食品增強自我免疫力，使得近年受到食品法改革影響，處於低檔的保健食品相關類股，可能有表現空間，值得投資人關注。

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