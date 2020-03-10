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美國確診數破700…仿照義大利、中國封城？美專家：一切都有可能

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▲▼美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家過敏和傳染病研究所所長弗契（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契日前表示，基於新冠肺炎疫情不斷擴大，若有必要的話，也會仿照中國、義大利採取封城措施。弗契強調，也許不會做到不准人車進出這麼嚴厲，但仍必須透過隔離來讓疫情緩解，「一切做法都有可能。」

弗契（Anthony Fauci）8日接受《福斯周日新聞》（Fox News Sunday）訪問時表示，美國有可能採取中國與義大利的「封城」措施，來防堵新冠肺炎疫情；但弗契將這種措施稱為「緩減」，目的是讓人們遠離擁擠的地方，「我不認為這項措施會像沒人進出這麼嚴厲，但如果疫情持續在社區間傳播，我們就必須採取緩解的手段，做到社會隔離，讓人們遠離擁擠的地方。」

弗契強調，他們並不想讓民眾感到恐慌，「但有鑑於我們發現疫情蔓延，任何事情都是有可能的，我們必須在適當時機採取任何方式來控制、緩解疫情。」弗契提醒，從此刻開始所有染病的高風險族群，都應該避免不必要的旅行，「尤其是本身患有疾病的老年人，應該要開始遠離人群，特別是飛機和郵輪。」

美國醫務總監亞當斯（Jerome Adams）根據一項詳細分析的數據表示，新冠肺炎的確有高風險年齡範圍，平均落在60歲以上的年紀，而80歲左右的年長者是已知死亡病例的平均歲數。

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