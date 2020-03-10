國際股市恐慌　國安基金隨時備戰　幕僚：因應不只信心喊話

▲美股近日疫情影響狂瀉，台股也受到衝擊。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）全球延燒，影響到全球股市，美國股市昨（9）日崩跌，台股今（10）日一度跌破百點。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，就昨日金管會、證交所公布的資訊，台灣基本面穩健，甚至還有一些轉單效應。

加上國內防疫措施控制良好，相較其他國家疫情擴散情況受到控制；以及立法院財政委員會初審通過600億元紓困特別預算，政府已經動作積極。

請繼續往下閱讀...

反觀國際股市，目前大跌的國家多是疫情較為嚴重的包含美、歐、日等，又美國來說，道瓊指數買盤仍然強，顯示投資人還是有信心，所以願意進入股市承接。

阮清華上午表示，國安基金一直處於備戰狀態，他強調「國安基金不只是信心喊話，政府是有策略、有步驟的方式因應股市變化以及因應」。他指出，國安基金會持續觀察一段時間，若股市符合國安基金條例第八條的條件下，有嚴重失序的情況下，就會緊急召開臨時會因應。

金管會表示，若股市發生非理性下跌的情形，屆時在必要的時候，將採取相關穩定措施。不過，台灣上市櫃公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至今年2月底本益比約18.46倍，現金殖利率達3.90%，加計股票股利為4.06%，高殖利率特性將成競爭優勢，長期仍需回歸基本面。