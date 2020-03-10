國際原油崩跌＋疫情衝擊　專家預估下周油價可望「連三降」

▲國際油價崩跌，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，專家預估下周國內油價可望再度回跌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

國際油價9日狂跌24%，創下1991年波灣戰爭爆發以來最大跌勢，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國大陸以外國家持續擴散，衝擊國際旅運需求，專家預估下周國內汽柴油價格可望回跌，而且降幅將較上周更大，也將是中油近期以來第三度調降油價，成為用車人在防疫期間的小確幸。

依據目前國際油價走勢，下周國內汽油零售價格每公升可望調降3.7元，柴油零售價格則大降4元，但最後調降幅度仍以台灣中油週日公布為準，想要加油的用車人不妨再等等，才能替自己省點荷包。

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台灣中油表示，國際原油價格持續下跌，本週調價指標7D3B週均價為每桶50.50美元，較前週52.73美元下跌2.23美元，新臺幣兌美元匯率升值0.347元，國內油價依公式計算跌幅為4.26％，下周油價將按國際油價走勢與油價公式決定。

專家指出，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，倫敦布倫特原油與紐約西德州中級原油（WTI），9日盤中最大跌幅都超過三成，與今年一月上旬高點相比跌幅約五成。

倫敦布倫特原油價格9日大跌10.91美元，跌幅24.1%，收在每桶34.36美元。紐約西德州中級原油（WTI）崩跌10.15美元，跌幅24.59%，收在每桶31.13美元，創四年來新低。