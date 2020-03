紐約港務局負責人「無症狀確診」隔離中　疑機場工作時感染病毒

▲紐約州長古莫說明港務局負責人狀況。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

美國紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)9日證實,紐約與紐澤西州港務局負責人克頓(Rick Cotton)對於新冠肺炎(COVID-19)的檢驗結果呈陽性,目前他在家中自主隔離,他的資深團隊也將接受檢驗與隔離。

CNN報導,古莫9日說明,紐約與紐澤西港務局執行董事克頓確診新冠肺炎。港務局發言人克里扎克(Lindsay Kryzak)表示,克頓沒有任何症狀,近期曾與他接觸的人員,則都在家裡辦公。克里扎克提到,當局最近幾周一直在評估形勢,以便做好準備,港務局跟其他機構一樣,同樣有著在家辦公的政策。

