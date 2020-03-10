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美國人瘋搶「防疫神物」可用30年　Youtuber曝：2周前就買不到！

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▲Youtuber郭杰瑞介紹緊急食物。（圖／翻攝自YouTube／Jerry Kowal 我是郭杰瑞）

 ▲Youtuber郭杰瑞介紹美國人最瘋狂搶購的防疫神物。（圖／翻攝自YouTube／Jerry Kowal 我是郭杰瑞）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，各國提高警覺防疫，民眾也紛紛湧入超市購買日常用品。Youtuber郭杰瑞於8日拍攝影片介紹，美國人最瘋狂搶購的「防疫神物」是「緊急食物」（Emergency Food），也就是一種保存期限可達30年的乾燥冷凍（Freeze-Drying）食品，2周前在亞馬遜、Costco等各大通路都已經買不到。他也實際開箱5項餐點表示，雖然賣相不太好，但味道還不錯。

郭杰瑞表示，許多人都在問，美國人現在「搶米、搶油、搶紙、搶槍，我們的超市是不是空了？」但他指出，美國人最瘋狂搶購的是「緊急食物」，2周前就買不到了，亞馬遜、沃爾瑪等通路也都銷售一空；某緊急食物業者更是表示，由於大家對疫情恐慌，2月初需求量增加10倍，2月底訂單已增加100倍，甚至為此新開2間工廠。

郭杰瑞解釋，緊急食物「是一種罐頭，但不是超市那種有水的罐頭，基本上是乾的罐頭，有的時候也會放在袋子裡」，Costco就曾推出一套6000美元的套餐，4人可以吃上一年，保存期限是25年，因此又被稱為「世界末日套餐」。他上周好不容易搶到一份30天套餐，仍要等到5月才能到貨，幸好之後在實體店面上買到，便在影片中開箱品嚐。

郭杰瑞表示，緊急食物每包重量大約100多公克，價格10美元，加入熱水攪拌、等待就可食用，保存期限是2049年，「看起來不好看，但是口味還可以。」他認為，緊急食物之所以最快賣完，是因為這些商品以前比較少人購買，店家存貨原本就不多，加上許多人對於疫情恐慌，便想囤積可以吃上30年的食物，才會感到安心。
 

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