義大利全境封鎖！倫巴底醫護：「病患如海嘯湧入」醫療體系差一步崩潰

▲義大利疫情嚴重，總理孔蒂宣布全境封鎖，至到4月3日。圖為米蘭火車站一名旅客。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於9日晚間宣布全國封鎖，直到4月3日。疫情最為嚴重的北部地區8日已實施禁令，經濟與醫療資源遭遇嚴重影響，米蘭的旅館空蕩蕩，倫巴底（Lombardy）一名醫護人員表示，患者如同「海嘯」一般湧入，當地醫療體系「只差一步就要崩潰」。

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布全境封鎖，以利防疫。（圖／路透）



孔蒂9日晚間在記者會上宣布全國封鎖，「（北部）紅色警戒區（Red Zone）的所有措施現在擴展到全國範圍」，並且禁止所有公共活動。他說，此舉是為了保護公民，尤其是那些健康狀況脆弱的民眾。但是，倫巴底區長方塔納（Attilio Fontana）卻認為，全境封鎖雖是「必要的一步」，卻可能仍然不足，「倫巴底和國內其他地區的病例數字指出傳染仍在擴散。」

▲義大利北部城市克雷莫納（Cremona）醫療人員在醫院外搭起帳篷充當緊急病房。（圖／達志影像／美聯社）

義大利北部8日已經實施封鎖令，倫巴底的加護病房協調員佩森蒂（Antonio Pesenti）向CNN透露，病患像是「海嘯」一般湧入，儘管院方努力騰出床位，仍「被迫在走廊上實施重症治療」，當地醫療保健系統「只差一步就要崩潰」。他估計，如果疫情持續傳播，月底醫院可能會有1.8萬人住院，「我從來沒有看過這種事情，義大利人應該感到憂慮。」

38歲的旅館員工巴爾迪瑟裡（Alice Baldisserri）表示，「米蘭的旅館空蕩蕩，工作面臨危機」。義大利觀光旅遊產業的代表上月曾警告，自從疫情爆發以來，已有價值2億歐元的訂單與行程被取消。當局正籌畫相關措施，支援國內企業，尤其是受疫情影響最為嚴重的地區，避免「義大利經濟供應方面的持續性破壞，以及就業的永久性損失。」

▲義大利憲兵與警察駐守米蘭火車站維護封鎖禁令的施行。（圖／達志影像／美聯社）

根據義大利政府8日宣布的北部封鎖令，各級學校、劇院、電影院、酒吧與夜店都須關閉，婚喪等宗教儀式、運動賽事必須暫停或延後，餐廳與酒吧從早上6時至晚上6時可以營業，如果購物中心與市場能夠保證每位顧客之間保持3英尺（大約1公尺）的距離，才可以在周間營業。

當局在聲明中表示，「從醫療保健與經濟的角度來看，這都是最重要的。國內一些地區（經濟）暫時低迷，總比需求、供應的影響蔓延到整體經濟的長期危機還要好。」





▲義大利憲兵在米蘭火車站檢查旅遊豁免證明。（圖／達志影像／美聯社）

北部地區實施封鎖以後，民眾必須攜帶旅遊豁免證明才可以出入通行，義大利憲兵卡賓槍騎兵（Carabinieri）與警察在高速公路與一般道路上巡邏檢查，鐵路警察、公衛與民防單位員工也拿著耳溫槍檢測旅客的體溫。此外，抵達威尼斯的郵輪乘客也須接受檢查，但仍無法登陸觀光，僅能返回居住地或母國。



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