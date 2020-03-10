加拿大安大略省SARS過後「儲備5500萬個口罩」　逾80％放到過期

▲《路透社》獨家報導指出，加拿大安大略省2007年曾儲存5500萬個N95口罩等物資，卻放到過期。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新冠肺炎疫情爆發，許多國家口罩供不應求。《路透社》獨家報導指出，加拿大安大略省在SARS期間爆發嚴重疫情，因此在2007年儲存了5500萬個N95口罩及其他醫療防護設備，卻沒有妥善管理，或者分配給省內醫療機構，導致高達80％庫存用品過期。安大略省衛生局證實這項消息，但並未透露過期用品的具體數目。

安大略省的首府多倫多是國內人口最多的城市，在SARS期間成為疫情重災區，發生44起死亡病例。根據安大略省審計辦公室2017年12月的一份報告，該省衛生局2007年時囤積了5500萬個N95口罩、2.6萬套呼吸器、面罩與針頭等醫療用品，以利未來面臨疫情時，提供第一線醫護人員充足防護，但卻沒有人力確保物資被送往醫院並持續汰換補充，直到2017年時，庫存中已有超過80％口罩過期，「衛生局通知我們，其預算只允許儲存物資，但無法管理。」

▲加拿大安大略省SARS時成為重災區，因此決定儲備物資對抗未來疫情。圖為多倫多北約克醫院（North York Hospital）的醫護人員為探病民眾穿戴口罩與長袍，避免感染SARS。（圖／路透）

安大略省衛生局向《路透社》證實上述消息，但被問及究竟有多少口罩過期、省政府現在是否擁有足夠物資時，卻沒有直接回應，僅表示將會確保醫療單位獲得足夠防護設備，對抗新冠肺炎疫情。根據衛生局2月12日寫給醫療單位的信件，「我們很有自信表示，我們在全省都有足夠庫存以回應現在的情勢。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，民眾只有在物資短缺的「危機」情況之下才應使用過期口罩，但在2017年一次試驗中發現，許多口罩在過期多年以後仍然有效。

在新冠肺炎疫情方面，加拿大首席醫療官員塔姆（Theresa Tam）於6日表示，聯邦的緊急儲備物資主要用於「罕見的高度影響事件」，被問及聯邦政府擁有多少口罩時沒有正面回應，僅說雖然政府可以協調團體採購，但N95口罩之類的關鍵物資屬於省政府的責任。

總理杜魯道（Justin Trudeau）以及副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）於9日致信各省首長提到，聯邦政府「已經領導大量採買個人防護設備」。與安大略省同樣通報多起新冠肺炎病例的卑詩省也表示口罩充足，衛生官員亨利（Bonnie Henry）說，「我們已經有了好幾年存量的疫情庫存，根據不同醫療單位的使用狀況增加數量，足以應對疫情大流行。」

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