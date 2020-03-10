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快訊／南韓日增131例「累計7513確診54死」　首爾爆34人群聚感染

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▲▼ 南韓醫療人員。（圖／達志影像）

▲ 身穿防護服的南韓醫療人員稍作休息。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》10日上午最新報導指出，南韓當地時間9日整天共新增131起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，相較9日下午4時則增加35例及1起死亡個案，還有81人解除隔離。截至目前全境累計7513人感染，其中54人死亡及247人治癒。

第54起死亡個案為大邱82歲患者，上月28日因整體健康狀況惡化赴慶北大醫院急診室，隔天確診入院，本月8日起呼吸道症狀惡化，在負壓隔離病房治療中於9日下午3時54分病逝，有食道癌病史。

歐洲疫情升溫，義大利病例突破9千，使南韓暫時擺脫中國外疫情最嚴重的國家。大邱及慶尚北道地區新天地教徒即將全數完成篩檢，南韓每日新增病例數明顯減緩，但其他地區也開始出現小規模群聚感染。

首爾九老區一家公司客服中心共207名員工，加上他們的家人已有34人確診，為首爾目前最大規模的群聚感染事件，推測是因多人擠在同個空間接聽電話，增加感染風險。

南韓全境共20萬2631人已接受病毒篩檢，除去已確診的7513人，18萬4179人檢測呈陰性，其餘18452人還在等待結果。

截至目前各地累計病例數排序為大邱5663例，慶北1117例，京畿道163例，首爾141例，忠清南道104例，釜山96例，慶尚南道83例，江原道28例，忠清北道25例，蔚山24例，大田18例，光州15例，仁川13例，世宗8例，全羅北道7例，全羅南道及濟州各4例。

南韓過去每天當地時間上午10時及下午5時通報一次新病例，今起改為每天僅上午10時通報，統計截至當天午夜的數字及各地分布。

►新增低於百例！南韓「下午通報96例」累計7478確診　全境53死

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