國際油價狂跌24%　創波斯灣戰爭以來最大單日跌勢

▲國際油價狂跌24%，創下1991年波斯灣戰爭爆發以來最大單日跌勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，沙烏地阿拉伯與俄羅斯因減產談不攏打起油價戰，影響國際油價狂跌24%，創下1991年波斯灣戰爭爆發以來最大單日跌勢，油價專家表示，油市供給過剩憂慮蔓延，近期油市易跌難漲。

以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）上週在維也納集會，建議4月起每日產油進一步減少150萬桶，並實施到今年底。但以俄羅斯為首的產油夥伴反對，導致這個稱作OPEC+的產油集團談判破裂，現行減產協議3月底到期後成員國產油將不受限。

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石油輸出國家組織（OPEC）上週未能與以俄羅斯為首的產油夥伴達成減產共識，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）隨後宣布多數外銷油品大降價，意圖搶俄羅斯的地盤。為期三年的產油限制協議破裂後，沙烏地阿拉伯與俄羅斯都揚言增產，導致油價直落。

倫敦布倫特原油價格9日大跌10.91美元，跌幅24.1%，收在每桶34.36美元。紐約西德州中級原油（WTI）崩跌10.15美元，跌幅24.59%，收在每桶31.13美元，創四年來新低。

國際能源總署（IEA）9日表示，今年首季全球每日石油需求減少250萬桶，主要受中國能源需求減弱拖累。IEA先前預期今年全球每日石油需求將增加82.5萬桶，隨著新冠肺炎疫情蔓延，IEA大幅下修預測，目前預期今年全球每日石油需求將減少9萬桶，定調今年將是2009年以來首個全球石油需求下滑的年度。