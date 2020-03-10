美股慘崩逾7%　台股早盤下跌逾百點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股昨日經歷2008年金融危機以來最慘烈的一日，台股今（10）日開盤下跌70點、以10,907點開出。早盤指數最低來到10,877點、下跌130點。

截至上午9點15分，指數來到10,854點、下跌124點。

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電子三雄中，台積電（2330）以301.5元開出、下跌1.3%；鴻海（2317）開在78.5元、下跌0.75%；股王大立光（3008）以4,365元開出、下跌0.9%。

美股道瓊指數周一（9日）開盤即狂洩1800點，4分鐘不到，就因為標普500指數猛挫7％，觸發「熔斷機制」，道瓊擴大暴跌至2000點，直到收盤情況仍同樣慘烈，四大指數慘跌逾7%。

美股道瓊指數昨日收盤下跌2013.76點，或7.79%，收23,851.02點；那斯達克指數下跌624.94點，或7.29%，收7,950.68點；標普 500 指數下跌225.81點，或7.6%，收2,746.56點；費城半導體指數下跌141.73點，或8.34%，收1, 558.16點。

然而，美股指數在亞洲早盤開始收復失地，標普500指數期指大漲2%，道瓊指數3月期指漲400點。