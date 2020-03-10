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美股道瓊暴跌逾2000點　台指期開盤下跌121點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 2013.76 點。回頭看台指期今（10）日開盤下跌 121 點，來到 10,830 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，國際油價崩跌24%，美股利空壓境，美股道瓊指數暴跌2013點，三大指數跌幅都超過7%，創下2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。回頭看台指期今（10）日開盤下跌 121 點，來到 10,830 點，表現弱中投強。

美股道瓊指數下跌 2013.76 點，或 7.79%，收 23,851.02 點。標普 500 指數下跌 225.81 點，或 7.60%，收 2,746.56 點。那斯達克指數下跌 624.94 點，或 7.29%，收 7,950.68 點。費城半導體指數下跌 141.73 點，或 8.34%，收 1, 558.16 點。

請繼續往下閱讀...

美股周一（9日）迎來黑色星期一，開盤 15 分鐘內直接自由落體，標普跌破 7%，道瓊跌逾 1800，觸發首波融斷機制，一度暫停交易 15 分鐘。不過恢復交易之後仍賣壓湧現，道瓊崩逾 2000 點，創2008年10月15日崩跌7.87%以來最糟表現。標普500指數11大類股全面收黑，能源股慘跌20%，金融股隨美國長天期公債殖利率再創新低而重挫近11%。

市場人士普遍預期聯準會將進一步救市。芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）下週集會時一口氣降息3碼的機率超過70%。

截至今早8：47，台指期下跌 108 點，來到 10,843 點。

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