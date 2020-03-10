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萬家香第三代曝光！不做醬油搞綠電「成功咬蘋果」　一句話說服家族長輩

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圖、文／鏡週刊

在台成立75年的老字號醬油廠萬家香，順利跨足綠能產業。去年8月，萬家香旗下的太陽能電廠與美商蘋果（Apple）簽署再生能源計畫案，成為台灣第一個與蘋果簽署太陽能售電合約的業者。

萬家香第三代吳如森帶領公司跨足太陽能市場，還吸引蘋果來台合作。

 

▲萬家香第三代吳如森帶領公司跨足太陽能市場，還吸引蘋果來台合作。（圖／鏡週刊提供，下同）

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成立於1945年的萬家香，由吳文華創立，一句「一家烤肉萬家香」的經典廣告台詞深植人心外，更靠著不斷產品差異化，穩穩拿下3成市占率，成為台灣醬油第一品牌，每年營收約20億元，為讓老字號有新氣象，6年前在第三代主導下，開始跨足太陽能市場。

「一聽到我們（萬家香）做太陽能，可能會覺得很跳Tone，其實跟做醬油一樣，都是靠太陽在吃飯！」從小就跟醬油為伍的吳如森笑著說。

不只蓋太陽能電廠，去年萬家香還因投資綠電，成了美商蘋果的合作夥伴而上了新聞。隨著減碳成全球趨勢，包括蘋果、Google等科技大咖紛紛加入再生能源倡議組織RE100，訂出2025年達到百分之百使用再生能源的承諾。

蘋果、Google等科技大廠近年紛紛加入再生能源倡議組織，積極在全球找綠電。

科技大廠承諾使用再生能源，造就綠電交易制度崛起。「目前企業購買綠電有3個管道，第1種是透過交易平台購買再生能源憑證；第2種是向再生能源業者購買綠電並取得憑證；第3種則是自建太陽能光電板，自行發電。萬家香跟蘋果之間的交易就是屬於第1種。」業內人士分析。

原來，專門幫忙媒合再生能源憑證的國際綠電組織—資源解決方案中心（CRS）這幾年將再生能源憑證系統Green-e推廣到亞洲市場，在CRS牽線下，萬家香與蘋果搭上線，雙方談了18個月，去年8月簽署再生能源計畫案，決定共同開發太陽能電廠，地點就選在萬家香新落成的屏東農科廠，相關設備已在去年底架設完畢。

採訪當天，吳如森特別帶著本刊到現場一探究竟，占地一1.5萬坪的醬油廠屋頂上鋪上了滿滿的太陽能板，行走在烈日下，讓人汗水直流，只見吳如森一邊拭汗、一邊捲起袖子說：「屏東一年有300天是晴天，每日平均日照可達3個多小時，很適合發展太陽能，像我們的廠區，一年發電量可達100萬至200萬瓩。」

但話才說完，吳如森擔心自己說溜嘴，馬上轉頭問幕僚：「這個能說嗎？」原來礙於保密條款，與蘋果合作細節無法公開，「我們的手腳被綁住，什麼都不能講。」吳如森兩手一攤，顯得有點無奈。

成立75年的老字號醬油廠萬家香，近期也跟上時代發展綠能。

萬家香近期跨足太陽能市場，去年還因為成了美商蘋果的合作夥伴而上新聞，為什麼做醬油的會去搞綠電，引發外界好奇。

「再生能源是國際趨勢，太陽能產業可望成為公司新的成長動能。」擁有75年歷史的本土老牌醬油廠萬家香第三代吳如森，上週二（3月3日）在自家屏東農科廠接受本刊專訪時說。

成立於1945年的萬家香，由吳文華創立，一句「一家烤肉萬家香」的經典廣告台詞深植人心外，更靠著不斷產品差異化，穩穩拿下3成市占率，成為台灣醬油第一品牌，每年營收約20億元，為讓老字號有新氣象，6年前在第三代主導下，開始跨足太陽能市場。「一聽到我們（萬家香）做太陽能，可能會覺得很跳Tone，其實跟做醬油一樣，都是靠太陽在吃飯！」從小就跟醬油為伍的吳如森笑著說。

老牌醬油廠做起太陽能生意，外界都很好奇，為問到當初為何會跨業投資，吳如森侃侃而談：「2013年，我看到日本福島核災後，當地政府大力推動再生能源，因此赴日轉做太陽能開發商，隔年家族成員也一起投資。」1975年出生的他，高中就赴美念書，研究所畢業後自行創業，曾自創二手車交易平台，也做教科書出版，7年前從福島核災看到了綠電的機會。

吳如森過去先到日本發展太陽能事業，看好台灣綠能商機，4年前返台布局。（恆利能源提供）

吳如森回憶，6年前萬家香曾舉辦了一場家族會議，他主動提出發展太陽能的計畫。「當時父執輩們有很多質疑：『你不會講日文，也沒有相關經驗，可行嗎？』但討論後發現，萬家香做醬油強調純釀造，就是追求保護環境、對人體無害，太陽能也是乾淨能源，為什麼不做？」最後成功獲得家族支持投資。

為了學經驗，初期吳如森先從日本發展，但身為門外漢處處碰壁，「一開始繳了很多學費，尤其前期土地的整合與開發最容易出問題，我連地主合約公證都會去。還好運氣不錯，第1個案子就賺了100萬美元（約新台幣3,000萬元），讓長輩們放心不少。」

2016年，吳如森返台成立「恆利能源」，招牌上寫著「W energy」，其中W就代表萬家香吳家，除了家族成員投資外，萬家香也入股30％。靠著蓋電廠出售、賣綠電憑證與電費收入，去年營收達3億至4億元，目前吳如森旗下已有10多個電廠，開發中的約有20多個。

對於太陽能產業頻頻傳出產能過剩，甚至清算、倒閉等負面消息。吳如森覺得大家都誤解了。「太陽能產業鏈很長，我們電廠屬於末端業者，蓋好可以賣電給電力公司，像我們跟台電簽約，現行的躉購制度（FIT）以固定費率保證收購20年，就如同包租公，只要設備建好沒損壞，太陽出來我就在收錢。」吳如森細心說明自己的商業模式，其實是穩賺的，而這也是萬家香願意投資的原因。


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