義大利醫療體系崩潰　醫曝真實慘況：病患名牌都是「該死的」新冠肺炎

▲ 羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

義大利新冠肺炎疫情肆虐，9日更是暴增1797確診，當地醫生丹尼爾．麥克契尼（Daniele Macchini）近日就指出，該國醫療系統已經崩潰，但當局卻忙著安撫人心，「如今已經看清，現在的形勢每況愈下，疫情快速爆發，之前被清空的床位正以驚人的速度被填滿，患者的名牌標註的病名都是『該死的』新冠肺炎。」

麥克契尼近日向歐洲《貝加莫報紙（L'Eco di Bergamo）》，具體描述了義大利的醫院現況。他指出，在思考了很長一段時間，是否以及如何寫出正在發生的事情後，「我感到沉默完全不負責任。我瞭解不必驚慌，也知道經濟損失，對此我也感到擔心，但當事情的危險性沒有傳遞給人們時，我會不寒而慄。」

麥克契尼接著說，過去7天他所在的醫院開始「重組」，病床逐漸清空，就連加護病房也空出來，得以釋放更多的床位，「我們在等待一場即將開始的戰爭，而多數人都不曉得戰況會有多慘烈。」

▲義大利成為歐洲疫情重災區。（圖／達志影像／美聯社）

根據麥克契尼的說法，一週前他在等待病毒檢測結果時，倍感焦慮荒謬，但如今已看清，現在的形勢每況愈下，疫情快速爆發，之前被清空的床位正以驚人的速度被填滿，患者的名牌標註的病名都是「該死的」新冠肺炎。

他說，現在的義大利正爆發災難，醫生已經不分外科、泌尿科、骨科，「我們瞬間成為一個團隊，每名醫師都是團隊的一部分，一起面對這場席捲而來的海嘯」，隨著病例的快速增長，每天都有大量病患因相同病因入院，而檢驗的結果也都是「陽性、陽性、陽性」，突然急診室也崩潰了。

▲ 義大利乘客戴著口罩從火車上走下來。（圖／路透）

「每個患者急診的原因都一樣，發燒和呼吸困難，發燒和咳嗽，呼吸衰竭」，麥克契尼指出，所有人都要住院，有人需要插管，需要去加護病房，但對晚一步到的患者來說，這一切都太遲，因為每台呼吸器都像黃金一樣，連手術室都變成以前不存在的重症監護場地。

麥克契尼表示，醫療人員已全數筋疲力竭，然而他們卻不知道在與什麼作戰，一些同事甚至被感染，親人也被感染了，「最後我想說的是，我真的不理解這場『恐慌戰爭』。『恐慌』真的比『忽視』和『粗心』更糟嗎？」