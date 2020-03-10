幾天前才和馬克宏見過…法國文化部長確診新冠肺炎　全境新增近300例確診





▲文化部長里斯特（Franck Riester，前排中），目前情況穩定，僅需在家隔離治療 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情在法國升溫，文化部長里斯特（Franck Riester）9日確診感染；據文化部內部親近人士透露，46歲的部長目前感覺良好。與此同時，衛生部公衛署長（Jerome Salomon）表示，全國9日新增286例確診，累計1412人，25例死亡，66名重症病患情況危險。

部長辦公室周一向《法新社》證實，里斯特確認感染新冠肺炎（COVIC-19，武漢肺炎），但本人身體狀況良好，沒有任何嚴重之處，目前人在巴黎家中隔離靜養。

《路透社》報導，里斯特近期剛到議會辦公，卻因議會內有5名議員和2名工作人員確診，他接觸過後，數日內開始出現病癥，隨後確診感染新型冠狀病毒。親近人士特別透露，部長和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已經有好幾天不見。

新冠肺炎疫情隨著塞普勒斯失守，歐盟27個成員國確定「全境擴散」；法國東南方的義大利出現疫情大爆發，9日創下單日暴增最多的1797例確診，儘管相較之下，法國疫情緩和許多，但鄰居的慘痛示範證明，一旦疏於防疫，情勢很快就會瀕臨失控，後續全部層面的影響難測。

馬克宏再次於推特上重申「團結才有力量」，他呼籲歐洲夥伴們立刻採取反應措施，共同加快協調公共衛生、行動和經濟對策。