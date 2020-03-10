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4分鐘蒸發3兆美元！見證美股史上第2次熔斷　重新交易再跌破7％

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▲▼美股,道瓊。（圖／路透）

▲美股指數持續下探，道瓊工業指數跌超過2000點。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國周一（9日）開盤大幅下跌，交易4分鐘標普500指數就重挫7％，觸發熔斷機制，為1997年金融危機以來首次出現熔斷。若依照前個交易日美股總市值計算，美股開盤瞬間蒸發3兆美元，折合新台幣約90兆元。

美股9日開盤隨即重挫近1800點，盤中一度擴大至超過2000點，道瓊工業指數、標普500指數那斯達克指數跌幅逾7％，標普500指數也在開盤4分鐘內達到7％跌幅，觸發第一層熔斷機制，暫停交易15分鐘。

請繼續往下閱讀...

若依照前一個交易日美股總市值44兆美元、美股整體跌幅7％計算，美股等同於在開盤4分鐘內蒸發3兆美元。

這是美股自1987年黑色星期一股災後設立熔斷機制以來， 歷史上第二次觸發熔斷；美股上一次發生熔斷在1997年10月27日金融危機期間，當時道瓊工業指數單日暴跌7.18％。美股重新恢復交易後，市場恐慌情緒未減，重新下探至逼近2000點跌點。

受「石油戰」和全球新冠肺炎疫情影響，美股主要板塊全線重挫，其中以原油股受創最重，包括雪佛龍、埃克森美孚跌幅均超過13％。響尾蛇能源（Diamondback Energy, Inc.）、阿帕契石油（Apache）跌幅更超過40％。

科技股方面，威騰電子（WD）、美光等下跌超過10％，特斯拉下跌12％、蘋果公司下跌9％，應用材料（Applied Materials）、NVIDIA也下跌近9％。

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