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去年流感死3.7萬人…新冠肺炎才22個　川普喊：石油戰、假新聞害股市暴跌

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▲▼美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美股周一早盤暴跌，投資人信心一潰千里。美國總統川普在推特上否認疫情嚴重性，認為是假新聞和沙烏地阿拉伯與俄國的原油價格戰造成市場重挫。川普強調，去全美有3.7萬人死於一般流感，相比之下目前新冠肺炎在美國僅546例確診、22人死亡，不需要過度擔心。

川普說，「平均每年有2.7萬至7萬人死於流感，也沒聽說有什麼地方關閉，生活、經濟都照常運作。而此時此刻，美國只有546人確診感染新冠病毒，22人死亡。想一想吧。」

美股周一開盤下滑，標普500指數在15分鐘內暴跌7％，觸發了市場熔斷機制，股市暫停交易15分鐘，為金融風暴以來首次。川普稍早前還在推特上強調，「油價下跌，對消費者有利！」

川普稍早前還在推特上稱讚副總統彭斯（Mike Pence）領導的防疫工作優秀，並聲稱自己1月份敲定的旅行禁令挽救無數人性命。

川普推特原文：

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

▲▼T

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