疫情讓企業不再「鐵齒」　非網路公司紛紛尋求遠距辦公方案

▲有雲端服務商注意到，在這波新冠肺炎疫情爆發後，以往甚少思考導入遠距工作的非網路型態公司，開始尋求轉型。（圖／翻攝PEXELS）

記者邱倢芯／台北報導

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，使得許多企業作業停擺，業主們為了力求儘速復工，不得不開始尋求遠距辦公相關方案；AWS亞太區代理商伊雲谷就指出，自從疫情爆發以後，我們有許多客戶開始詢問遠距辦公系統以及雲端備份備援，目前「非網路」的客戶需求居多。

伊雲谷以跨國企業客戶為例，客戶反映疫情使系統工程師被要求在家自主管理，但因為企業先前沒有「企業營運持續管理」的概念，內部未建立面對突發天災人禍時的企業營運機制，導致本地機房人力緊迫、出現空窗，內部人員無法使用企業內部的重要應用程式、無法取得工作必要的文件或設備、甚至無法維運企業的機房，企業的營運命脈因此中斷，造成巨大的損失。

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企業主不肯轉型是為了資安？

事實上，遠距工作的概念早在幾年前國外就開始流行，不過台灣的企業主相對比較保守，總是認為機密文件在網路上傳來傳去不甚安全。伊雲谷也指出，在傳統的辦公環境下，員工需要到公司使用電腦、連上公司內部網路，才能使用公司系統或存取檔案。

不過，若是使用AWS提供的服務，如Amazon Workspaces（虛擬桌面），無論使用者在何處，都能透過手機或是桌機連線至雲端桌面開始進行工作。伊雲谷認為，Amazon Workspaces提供許多資安保護以及資料加密的服務，企業不需要擔心機密資料因為員工不在辦公室或使用個人電腦而外洩。

而除了資安問題外，「額外添購設備」也往往是降低企業主使用意願的一大主因；不過伊雲谷指出，使用雲端的好處在於不需要事先添購設備，可在短時間內就開始使用遠距工作系統。在這樣的情況下，企業IT部門能注重在真正重要的事情，如考量應用程式的相容性、資訊安全、AD串接、資料加密等，加速企業轉型的速度。

但即便不需要額外添購設備，疫情來得又急又快，讓人不免懷疑部署速度能否趕得上疫情的蔓延？對此，伊雲谷指出，導入遠距工作系統，需要評估企業部署的規模、IT測試的速度，以及網路延遲問題，順利的話最快一天可以部署完畢。

除了提供服務 自家也要導入

值得注意的是，身為雲端服務供應商，如果自家沒有導入遠距工作方案，那麼就無法好好地說服客戶使用。也因此，就目前為止伊雲谷伊雲谷已完成兩次肺炎因應的演練。

演練方式是採二階段進行，在第一階段隨機抽一半的員工在家遠距工作，第二次採全員在家工作。測試遠距辦公，不只是IT部門的工作，而是跨到前端業務團隊與後勤支援團隊。

演練情境是假設在台灣爆發社區感染，或是有內部同仁感染，公司還要能夠維持一定品質的服務。測試項目包含內部重要應用程式的穩定性、內部網路連線的品質、健全內部流程系統，要求各部門設立代理人機制，將業務、流程條列下來，不論人員是誰都能按表操課；內部也部署好企業內部網路（VPN），商業關鍵應用只能透過VPN存取，另外也架設好內部網路電話系統與視訊會議設備，能即時聯絡海內外同事。