　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情讓企業不再「鐵齒」　非網路公司紛紛尋求遠距辦公方案

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PEXELS）

▲有雲端服務商注意到，在這波新冠肺炎疫情爆發後，以往甚少思考導入遠距工作的非網路型態公司，開始尋求轉型。（圖／翻攝PEXELS）

記者邱倢芯／台北報導

自從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，使得許多企業作業停擺，業主們為了力求儘速復工，不得不開始尋求遠距辦公相關方案；AWS亞太區代理商伊雲谷就指出，自從疫情爆發以後，我們有許多客戶開始詢問遠距辦公系統以及雲端備份備援，目前「非網路」的客戶需求居多。

伊雲谷以跨國企業客戶為例，客戶反映疫情使系統工程師被要求在家自主管理，但因為企業先前沒有「企業營運持續管理」的概念，內部未建立面對突發天災人禍時的企業營運機制，導致本地機房人力緊迫、出現空窗，內部人員無法使用企業內部的重要應用程式、無法取得工作必要的文件或設備、甚至無法維運企業的機房，企業的營運命脈因此中斷，造成巨大的損失。

請繼續往下閱讀...

企業主不肯轉型是為了資安？
事實上，遠距工作的概念早在幾年前國外就開始流行，不過台灣的企業主相對比較保守，總是認為機密文件在網路上傳來傳去不甚安全。伊雲谷也指出，在傳統的辦公環境下，員工需要到公司使用電腦、連上公司內部網路，才能使用公司系統或存取檔案。

不過，若是使用AWS提供的服務，如Amazon Workspaces（虛擬桌面），無論使用者在何處，都能透過手機或是桌機連線至雲端桌面開始進行工作。伊雲谷認為，Amazon Workspaces提供許多資安保護以及資料加密的服務，企業不需要擔心機密資料因為員工不在辦公室或使用個人電腦而外洩。

而除了資安問題外，「額外添購設備」也往往是降低企業主使用意願的一大主因；不過伊雲谷指出，使用雲端的好處在於不需要事先添購設備，可在短時間內就開始使用遠距工作系統。在這樣的情況下，企業IT部門能注重在真正重要的事情，如考量應用程式的相容性、資訊安全、AD串接、資料加密等，加速企業轉型的速度。

但即便不需要額外添購設備，疫情來得又急又快，讓人不免懷疑部署速度能否趕得上疫情的蔓延？對此，伊雲谷指出，導入遠距工作系統，需要評估企業部署的規模、IT測試的速度，以及網路延遲問題，順利的話最快一天可以部署完畢。

除了提供服務　自家也要導入
值得注意的是，身為雲端服務供應商，如果自家沒有導入遠距工作方案，那麼就無法好好地說服客戶使用。也因此，就目前為止伊雲谷伊雲谷已完成兩次肺炎因應的演練。

演練方式是採二階段進行，在第一階段隨機抽一半的員工在家遠距工作，第二次採全員在家工作。測試遠距辦公，不只是IT部門的工作，而是跨到前端業務團隊與後勤支援團隊。

演練情境是假設在台灣爆發社區感染，或是有內部同仁感染，公司還要能夠維持一定品質的服務。測試項目包含內部重要應用程式的穩定性、內部網路連線的品質、健全內部流程系統，要求各部門設立代理人機制，將業務、流程條列下來，不論人員是誰都能按表操課；內部也部署好企業內部網路（VPN），商業關鍵應用只能透過VPN存取，另外也架設好內部網路電話系統與視訊會議設備，能即時聯絡海內外同事。

ET快訊
17歲電眼妹遭6男「輪流性侵拍照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞
第二批武漢2包機載470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已
快訊／落水失蹤船長遺體找到了　台北港貨輪撞「引水船」釀2死
血友病童隔離期滿！母子今返高雄　手寫信曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

謝金河：降息也沒用　川普的危機來了！

美股期指領先反彈！經歷最慘暴跌後...道瓊期指早盤漲逾600點

晟德人才培訓營開跑　旗下5家公司釋出20個實習職缺

國際原油崩跌＋疫情衝擊　專家預估下周油價可望「連三降」

疫情黑天鵝打亂全球股市　新興亞股今年以來遭外資賣超3812億

美股風暴席捲　台積電小跌4元力守300元、探今年新低

國際股市恐慌　國安基金隨時備戰　幕僚：因應不只信心喊話

新台幣早盤升值逾1角！　向30元兌1美元關卡靠攏

國際油價狂跌24%　創波斯灣戰爭以來最大單日跌勢

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

謝金河：降息也沒用　川普的危機來了！

美股期指領先反彈！經歷最慘暴跌後...道瓊期指早盤漲逾600點

晟德人才培訓營開跑　旗下5家公司釋出20個實習職缺

國際原油崩跌＋疫情衝擊　專家預估下周油價可望「連三降」

疫情黑天鵝打亂全球股市　新興亞股今年以來遭外資賣超3812億

美股風暴席捲　台積電小跌4元力守300元、探今年新低

國際股市恐慌　國安基金隨時備戰　幕僚：因應不只信心喊話

新台幣早盤升值逾1角！　向30元兌1美元關卡靠攏

國際油價狂跌24%　創波斯灣戰爭以來最大單日跌勢

江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

機車橫停正門口…屋主怒PO爆系！　網團結洗版「10分鐘後」釣出車主

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

不斷更新／日本爆發院內感染！姬路市1護理師與病患確診新冠肺炎

5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

紅豆從賣500斤到3300斤　萬丹青農陳芊樺花了6年達標

染疫、隔離員工也能領薪　富邦產推「企業防疫薪資費用保險」

夢幻白色櫻花海！嘉義「雪白傳說秘境」　還有整片桂花林

新冠肺炎衝擊零售、飯店業　商仲：營運業者將洗牌

米缸當障眼法！狂爸「邊緣系存錢筒」騙過老媽　她笑存3代買房：不會是嫁妝吧

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

財經熱門新聞

分析師：原油已成為比新冠病毒更嚴重的問題

史上第2次熔斷　美股4分鐘蒸發3兆美元

即／美股暴跌中　道瓊狂洩1800點

美股黑色星期一　恐慌指數漲40％

蘋果來台買綠電　找上本土老牌醬油廠

道瓊重挫觸碰熔斷　美股跟跌一路溜滑梯

ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐　27.2%民眾收入受影響

美股道瓊期貨崩1300點

美股慘崩逾7%　台股早盤下跌逾百點

羅麗芬-KY去年EPS10.50元　擬配發現金股利7元

一次看懂國際油價崩跌30%的前因後果　後市分析

影／油價重挫　台塑四寶可以低接嗎？

老謝：降息也沒用　川普的危機來了！

日圓飆至半年來新高！　換新台幣5萬損失4,200元

更多熱門

相關新聞

零號病人到底是誰？最新時間點曝

零號病人到底是誰？最新時間點曝

「零號病人到底是誰」的議題吵得沸沸揚揚。天津南開大學9日發佈的最新研究顯示，「零號病人」的出現時間可能是2019年11月24日前後，「即在2019年12月12日武漢市衛健委公佈首個確診病例的18天前。」

前進立院實測Apple Watch噪音偵測

前進立院實測Apple Watch噪音偵測

在韓發展大陸藝人遭詛咒「你媽死於武漢肺炎」

在韓發展大陸藝人遭詛咒「你媽死於武漢肺炎」

義大利總理叫停「義甲」

義大利總理叫停「義甲」

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

關鍵字：

遠距辦公雲端伊雲谷武漢肺炎AWS

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

莉婭認了「我喜歡女生」

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面