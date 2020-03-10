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黑手黨追殺28年　義大利女議員不露臉贏選舉

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▲▼皮耶拉．艾洛（Piera Aiello）。（圖／翻攝自Facebook／Piera Aiello）

▲義大利國會議員皮耶拉．艾洛（Piera Aiello）。（圖／翻攝自Facebook／Piera Aiello）

實習記者符芳萱／綜合報導

皮拉.艾洛（Piera Aiello）在經歷近三十年的證人保護計劃，當選為義大利國會議員。她在1990年代初針對黑手黨作證，在過去28年中一直在義大利政府實施的證人保護計劃中工作。

五星級運動（Five Star Movement）在2018年邀請她以真實姓名參加競選時，她接受並提出以不露面當作條件，只在投票後才會公開露面，也成功在競選取得獲勝。除了在羅馬嚴密守衛的國會大廈內，周圍都會有警員護送。她的日常工作是打擊黑手黨法規，並協助保護願意指證黑手黨的普通人，以及反對敲詐勒索難以經營公司的企業家。

艾洛說，黑手黨曾是一個更具區域性的組織，各種各樣的黑手黨已經現代化，它們遠達義大利以外的世界各地。因此，有更大的經濟利益在起作用。 他們借助新技術，參與了國際資金轉移、洗錢和避稅。”

艾洛在18歲時就被強迫和當地黑手黨頭目唐.維托（Don Vito Atria）的兒子結婚，婚禮過去的第八天，唐.維托就被謀殺。她的丈夫開始追捕兇手，誓言為父報仇，但在她22歲時也遭到毒手。她和丈夫住在一起的四年中，目睹了許多她不贊成的犯罪活動。因此，她決定成為反對黑手黨的證人，並交出所有有罪的政黨。

她解釋，當地的西西里人選她為羅馬議會代表的理由，是因為她譴責黑手黨，至少是乾淨的。她也說，他們是看到對真理和正義的希望。

艾洛的議會任期將於2023年屆滿，她說，「這樣的環境並不是真正為我創造的」，她不喜歡有些交易和模糊的妥協，政治不是乾淨和透明的。她表示，希望學校裡開設有關於這一主題的課程，重要的是反黑手黨協會與學童交談，保護後代避免受到組織犯罪的侵害。

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