道瓊重挫2000點觸碰熔斷機制　美股跟著原油價格一路溜滑梯

▲道瓊9日開盤重挫2000點。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

在石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯減產協商破裂後，沙烏地阿拉伯不惜犧牲原油出口收入，將大砍原油出口價到每桶6至8美元，美股道瓊9日開盤重挫2000點，是有史以來單日最大的跌幅，道指和標普500指數開盤10分鐘內下跌達7％，那斯達克指數下跌破6.86％，觸發首層熔斷機制，暫停交易15分鐘。

在新冠肺炎爆發之後，石油的需求量銳減，原本原油價格已下跌20％，再加上OPEC與俄羅斯的談判破裂，沙烏地阿拉伯提高產油量，讓4月原油產量高於每日1000萬桶，全球股市大受影響。

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根據《路透社》統計，布倫特原油期貨下跌31％，至每桶31.02美元，為2016年2月12日以來最低，這意味著根據2月份的平均產量計算，OPEC成員國的收入損失超過5000億美元（約台幣15兆元）。

跌勢延續到亞太地區，澳洲的S＆P/ASX 200 9日收盤下跌7.3％，為該指數自2008年10月以來的最大跌幅。日本的日經平均指數（Nikkei 225）下跌5.1％，香港的恆生指數（HSI）下跌4.2％，而中國的上證綜合指數（SHCOMP）下跌3％。

在此同時，10年期美債的收益率跌破0.5％，創下歷史新低，雖然美聯儲（Fed）上周採取寬鬆政策，緊急降息50個基點，但由市場表現來看，此舉並沒有讓投資者的恐懼心理平復。

美東時間上午9時49分（台灣時間21時49分）重啟交易，但美股跌勢仍持續擴大，如果標普500指數跌幅達13％時觸發第二道關卡，將再次暫停交易15分鐘。另外，一旦標普500指數跌幅達20％，將觸發第三道關卡，暫停交易直到收盤為止。