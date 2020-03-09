羅麗芬-KY去年EPS10.50元　擬配發現金股利7元

▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

羅麗芬-KY（6666）於今（9）日公告2019年全年合併營收14.46億元，年增6.44％；全年合併毛利9.8億元，年增7.61％；營收與毛利率同步提升，拉動歸屬母公司稅後淨利4.98億元，年增15.42％，每股稅後盈餘（EPS）10.50元。

羅麗芬董事會同時通過108年度盈餘分配案，擬將配發現金股利7.00元，配發率近七成，維持公司高配發率的股息政策，與股東共享營運成果，若以羅麗芬今日收盤價125元計算，現金殖利率約5.6％。

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羅麗芬表示，2019年創立養生品牌「綺易康」、推出客製化的「私人定制」服務、科學化數據管理的「百萬戰略店」計畫等，強化會員升級服務需求；2019年底推出新零售品牌《伊姿佰EasyBio》，從線上線下打造貫穿產品全生命周期的消費體驗，迎合虛實整合的新消費型態。

羅麗芬指出，今年開春受到新型冠狀肺炎疫情影響，大陸子公司復工情況良好，目前生產、行政等後勤及營業主管級人員已完成復工，各地區營銷人員則採居家網路辦公，公司亦配合各地政府防疫作業，提前展開下游美容院的員工線上培訓，輔導前線美容院做好開業後的衛生防疫準備工作。

羅麗芬說明，在疫情尚未完全控制之前，對下游美容院門店營運恐有較大衝擊，公司正積極輔導共度難關，然公司去年底發展的新零售品牌《伊姿佰EasyBio》反而因疫情而加速推動線上銷售動能，也提高線下既有約4,000家美容院通路的加入意願。

羅麗芬強調，第一季為公司傳統淡季，又值防疫重要時期，現階段盡力與下游保持緊密聯繫，靜待疫情過後的消費復甦力，回顧17年前經歷SARS，在疫情結束後，市場消費力大增，公司業績呈現三級跳，相信在新冠肺炎疫情過後，也能再次脫穎而出，邁向中長期穩健成長之路。