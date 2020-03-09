油價大戰爆發！分析師：原油已成為比新冠病毒更嚴重的問題

▲全球原油生產大國爆發全面價格戰。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯組成的OPEC+聯盟瓦解，引發全球原油生產大國爆發全面價格戰，國際油價今（9）日一開盤就爆跌30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來最大跌幅。對此，有分析師警告，與新冠病毒相比，原油已成為市場上更大的問題了，最後會影響到整體經濟。

綜合媒體報導，有人認為沙國、俄國間長達3年的聯盟破裂可能是暫時的，沙國周末的舉動也可能只是談判對弈的一部分，沙國與俄國仍能再度達成協議。不過，若價格持續崩跌，恐將跌至新低。新月石油公司（Crescent Petroleum）總裁賈法爾（Badr Jafar）表示：「若真正的價格戰開打，石油市場將遭受巨大的衝擊。許多人應為低價環境帶來的經濟和地緣政治衝擊做好準備。」

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Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，對市場來說，原油已成為比新冠病毒更大的問題，如果布倫特原油價格持續下跌，標普500指數幾乎不可能反彈。他進一步指出，石油對美國經濟至關重要，許多人受僱於該行業，高槓桿的石油和天然氣公司是固定收益市場的關鍵。

▲全球油價重挫。（圖／達志影像／美聯社）



自疫情爆發引起人們對原油需求放緩的擔憂以來，油價一直受到抑制。上周美油價格大幅下挫，重挫接近8%，今年以來美油下跌了32%，布倫特原油則下跌了31%。

華爾街許多分析人士預計，OPEC將進一步減產以提振油價，但在上週五（3月6日）的談判破裂後，OPEC的盟友俄羅斯拒絕同意減產150萬桶/日的提議，供應方面也可能出現問題。

由14個成員國及其盟友組成的OPEC+也未能就延長目前的減產達成協議，這意味著到4月1日當前協議到期時，每個國家實際上都可以自由支配自己的石油產量。

其實，油價大跌將衝擊世界各地的生產商，特別是委內瑞拉及伊朗，兩國的石油經濟受到美國制裁的壓力，出口收入已大幅降低，油價進一步下跌將使其支付重要服務和安全性的能力緊繃。此外，由於環境問題和成本問題，加拿大油砂（Oil sands）的發展已經延遲，價格戰將使其進一步受創。而依賴石油的發展中國家，如奈及利亞、安哥拉及巴西的成長可能因此放緩。

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