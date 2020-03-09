油價暴跌釀美股「黑色星期一」！恐慌指數飆40％　出現金融危機後首次熔斷

▲原油價格戰讓美股開盤一瀉千里，恐慌指數飆升。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯之間的原油價格戰，加上近期新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，加劇市場對全球經濟成長下滑的擔憂。美股周一（9日）出現金融危機以來首次熔斷，道瓊工業指數一度大跌2000點，VIX「恐慌指數」上漲近40％。

投資者憂心新冠肺炎疫情打亂全球供應鏈，使經濟進入衰退，投資人繼而尋求更安全的避險資產。10年期美國國債殖利率首次跌破0.5％，30年期美債殖利率則跌破1％。

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此外，沙烏地阿拉伯7日大幅下修4月份官方原油價格，理由是新冠病毒疫情衝擊全球市場需求，掀起一波原油價格戰，完全破壞原油和天然氣的市場前景。部分分析師認為，原油價格今年內恐怕跌至每桶20美元。

道瓊工業指數一度大跌2000點，標普指數跌幅超過7％，觸發第一層熔斷機制，美股暫停交易15分鐘，寫下2008年12月以來最糟糕交易日記錄。重啟交易後，美股跌幅縮小至1446點或5.5％。

美國聯準會（Fed）上周曾緊急宣布降息兩碼，以應對新冠病毒疫情對經濟的衝擊，是金融危機以來首次採取類似措施。分析認為，聯準會下周召開例行會議後，可能會再降息三碼救市。

受國際油價暴跌，美股期貨雪崩式重挫影響，台股9日下滑344點做收，失守11000點大關。三大法人賣超新台幣601億元，外資單日賣545億元，為12年半以來首見，也是台股史上外資第三大賣超額。