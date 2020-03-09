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保瑞8.3億元取得葛蘭素史克加拿大藥廠　簽訂五年代工合約

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▲左起為保瑞董事長盛保熙、副總暨發言人陳世民。（圖／翻攝櫃買）

▲保瑞召開重大訊息說明會，宣布以8.3億元取得葛蘭素史克加拿大藥廠。（圖／翻攝櫃買）

記者姚惠茹／台北報導  

保瑞藥業（6472）今（9）日召開重大訊息說明會，宣布以新台幣8.3億元取得英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，包括長達五年的藥品代工合約，為保瑞近年來成功完成的第五件收購案，規模也為歷年之最。

保瑞副總暨發言人陳世民表示，透過這次指標性的收購，保瑞將在北美新增一個國際據點，掌握全球代工產品出口市場與地理優勢，同時擴大產能、大幅增加外銷出口國，快速布局國際委託研發暨生產服務(CDMO)業務。

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▲保瑞藥業董事長盛保熙、葛蘭素史克(GSK)加拿大藥廠。（圖／保瑞藥業提供）

▲葛蘭素史克(GSK)加拿大藥廠。（圖／保瑞藥業提供）

陳世民指出，這次購入的標的為全球前八大國際藥廠GSK之加拿大子公司所持有的製藥廠，該廠位於大多倫多地區，是北美主要國際藥廠生產聚落，擁有全自動化生產線，主要生產的藥品包含口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等多達50項產品，有助完整保瑞既有的劑型生產線。

陳世民進一步指出，OTC用藥則含括止痛用藥、感冒用藥及過敏用藥等，該廠所生產產品可直接出口銷往全球88個國家，其中出口全球第一大藥品市場美國，約佔廠內生產的七成，收購這家生產廠後，保瑞將成為台灣製藥業掌握最多外銷國的藥廠。

▲保瑞藥業董事長盛保熙、葛蘭素史克(GSK)加拿大藥廠。（圖／保瑞藥業提供）

▲葛蘭素史克(GSK)加拿大藥廠。（圖／保瑞藥業提供）

陳世民說明，保瑞透過精準與策略性的併購，逐步佈局完整劑型生產線，擴展集團規模與國際代工能量，每次併購案均含括原廠代工品項生產合約，擴大產能的同時，也持續增加外銷出口國，不斷複製成功併購模式，拓展全球代工事業，CDMO業務是保瑞最重要的發展動能之一。

陳世民補充，保瑞目前已掌握原廠日本衛采及美國AMNEAL國際藥廠代工訂單，並積極爭取國外藥廠CDMO業務合作計畫，這次收購GSK加拿大營運資產，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備外，並簽下五年代工合約，預計將可大幅帶動保瑞營運成長。

展望未來，陳世民表示，保瑞將持續提升台南廠、竹南益邦廠及加拿大廠的產能優勢，全力衝刺全球CDMO代工業務，並將持續開發優質的併購標的，透過策略性的國際佈局，讓集團核心的代工事業能多元整合，發揮最大優勢，邁向營收與獲利的永續成長。

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