疫情持續擴散　財政部預測3月出口「無可避免」負成長

▲新冠肺炎在全球擴散且尚未舒緩，3月出口無可避免負成長（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（9）日公布海關進出口貿易情形，2月出口為253.8億美元，較1月增1.2%，因為去年適逢春節基期較低，所以年增率達到24.9%。累計1、2月出口為504.5億美元，較去年同期增加6.4%。

2月進口的金額為220.8億美元，較1月增加2.2%，同受基期的影響，年增44.7%，累計1、2月進口436.9億美元，較去年同期增加5.3%。2月出超為33億美元，較去年同月減17.5億美元，累計1、2出超67.6億美元，較去年同期增5.3%。

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2月海關進出口表現亮眼，但是財政部統計處處長蔡美娜表示，若沒有新冠肺炎（COVID-19）疫情，2月出口會更為樂觀，原本財政部內部預估2月出口年增率會超過三成，但是最後僅為253.8億美元，比原本預期減少15億到18億美元，也就是說疫情影響2月出口大約7.5到9個百分點。

進一步探討，2月每日平均出口值大約是12.7億美元，相較於去年的13.5億美元減少了6.3%。

主要出口貨品來看電子零組件出口93.8億美元，年增46.2%，其中積體電路、印刷電路都超過四成、五成的年增率；但是相對而言，機械出口則受到大陸停工的影響，表現就相當不佳，前2月出口減幅更來到10.5%。

▲新冠肺炎在日韓、全球持續擴散。（圖／路透）

就亞洲來看，我國出口情形在亞洲四小龍之中表現仍是最佳，台灣1、2月的出口成長率呈現6.4%的正成長；但是像是南韓、新加坡及香港到目前為止都是負成長。

展望未來，美中貿易關係朝正向發展，加上5G、人工智慧的新興科技商機看好，廠商調升在台灣的產能配置趨勢持續蔓延，仍能支撐我國出口；但是疫情在全球持續擴張，顯而易見還未舒緩，浙將衝擊全球經濟、消費、投資等各項活動。

因此主計處已經向下修正了今年1、2季出口年增率預測值，財政部則認為，3月是「無可避免」的負成長，年減率在2%到5%之間。