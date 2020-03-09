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首批500萬個！中國10日起向南韓出口醫用、N95口罩

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▲▼ 南韓民眾搶購口罩。（圖／路透）

▲中國政府10日起向南韓出口口罩。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，繼中國政府決定提供南韓110萬隻口罩和1萬套醫用防護服後，現在又宣布自10日開始，會向南韓出口口罩，首批500萬個，其中包括普通醫用口罩及N95口罩。

中國駐南韓大使館新聞發言人9日表示，為支持韓國政府和人民抗擊新冠肺炎疫情，幫助韓方解決口罩供給問題，中方將於10日起向韓國出口口罩，首批500萬個，包括普通醫用口罩和N95口罩。「今後中方還將繼續向韓國出口口罩。上述決定已通過外交渠道通報韓國政府。」

發言人又說，這是中國政府克服自身困難作出的決定，體現了中韓守望相助、同舟共濟的鄰里情、朋友義。中方願同韓方，加強物資互助，分享信息經驗，開展聯防聯控合作，爭取早日共同戰勝疫情。

▲▼ 南韓民眾搶購口罩。（圖／路透）

另一方面，中國政府此前向南韓提供的10萬個N95口罩、100萬個醫用外科口罩、1萬套醫用防護服等抗疫物資，還提供了5萬人份檢測試劑。中國外交部發言人耿爽9日指出，根據他的了解，「首批援助物資將很快運抵韓國」。

耿爽續指，除了中央政府層面，近來中國許多地方政府和企業也紛紛向韓方表達慰問和支持，並在力所能及的範圍內積極提供抗疫物資援助。根據我手頭掌握的情況，截至3月8日，上海、山東、浙江、江西、吉林等地方政府已經通過友城等渠道向韓方捐助了一批防疫物資。另外，安徽、江蘇、河南等地也準備向韓方捐助防疫物資。

 

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