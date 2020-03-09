疫情壓抑金控獲利　國泰金前2月賺184億暫居金控冠軍

▲國泰金今天公布2月稅後盈餘為82.9億元，累計今年前2月稅後盈餘184.2億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

15家上市櫃金控公司近期陸續公布2月自結獲利，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，目前已公布的金控中，只有國泰金、中信金累計前2月獲利較上年同期成長，其餘皆呈現衰退態勢，而國泰金累計前2月賺了184.2億元，每股稅後盈餘（EPS）1.38元，暫居金控之冠。

國泰金2月稅後純益達82.9億元，累計前2月稅後純益達184.2億元，每股稅後盈餘1.38元。旗下子公司國泰人壽持續強化價值導向策略，國壽2月稅後淨利59.1億元，主要是本月投資績效良好，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，初年度保費收入（FYP）金額為107億元、初年度等價保費（FYPE）金額為33億元。

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至於國泰世華銀行2月稅後純益21.4億元，累計1至2月稅後純益為53.3億元，每股盈餘為0.52元。國泰金表示，國泰世華獲利表現穩健，本月持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質也維持良好。

至於其他子公司部分，國泰產險2月份個體簽單保費16.3億元，穩居市場第2名；國泰證券各項業務穩定推展，2月稅後淨利5,082萬元；國泰投信各項業務穩定推展，2月稅後純益5,878萬元。

玉山金（2884）也公布2月自結損益，單月稅後盈餘13.9億元，累計前2月稅後盈餘32.6億元，較去年同期減少7.3%，每股盈餘0.28元。玉山金表示，面對大環境不確定性因素，將持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

▲台新金前2月稅後盈餘達27.1億元，每股稅後盈餘達0.23元。（圖／資料照）

台新金（2887）2月自結稅後純益11.7億元，累計前2月稅後純益27.1億元，較去年同期衰退8%，每股稅後盈餘0.23元。旗下台新銀行單月稅後盈餘10.1億元，較去年同期成長7%，主要是本月核心業務獲利動能持續穩健，累計前2月稅後盈餘為24.04億元。

不過，台新證券2月稅後虧損0.06億元，累計前2月稅後虧損0.04億元，主要是國際股市受到疫情蔓延全球影響而走跌，導致營業證券增提評價損失，整體獲利較前月及去年同期微幅衰退，但整體經紀市佔率仍較去年同期成長。

▲中信金累計1至2月稅後盈餘91.42億元，較去年同期成長24%。（圖／記者李毓康攝）

中信金（2891）2月份單月稅前盈餘為47.93億元，稅後盈餘為40.98億元，累計前2月合併稅前盈餘108.86億元，合併稅後盈餘91.42億元，較去年同期成長24%，每股稅後盈餘為0.47元。

中信金表示，2月份獲利表現良好，儘管信用卡消費金額受到疫情影響，較去年同期略有減少，但存放款及財富管理業務動能維持平穩，銀行整體獲利表現穩健；保險業務受惠債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現。