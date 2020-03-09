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寶德科技地雷＋保單效應　4大公股金2月獲利冷颼颼　月減16%

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

公股金控今（9）日公布獲利，由於不少公股銀面臨手續費大幅減少、以及提存寶德科技呆帳，使得四大公股金控2月獲利僅51.52億元，比起1月少賺了超過10億元，月減幅度約為16%。累計前兩個月的獲利，四大公股金控也只賺了113.19億元，相較於去年同期減少15%左右。

兆豐金　寶德科技放款呆帳提存4~5億元

請繼續往下閱讀...

兆豐金2月稅後純益為15.34億元，累計前2月稅後純益為34.94億元，每股稅後純益（EPS）為0.26元；兆豐金2月獲利不僅較1月明顯減少，且前2月獲利也不如去年同期已經達到50億元以上的好成績。

兆豐金表示，主要是因為2月利息收入確實有比較少，加上兆豐銀對寶德科技曝險大約21億元，已經提存了4~5億元，使得銀行2月僅賺了12.95億元；此外因為金融市場的波動，兆豐證券2月僅賺1800萬元、兆豐產險甚至還小虧了2100萬元，都使兆豐金2月獲利表現有些遜色。

合庫對財富管理手續費依賴低　獲利僅微幅震盪

合庫金則表現相對比較穩健，2月稅後純益為13.81億元，與1月獲利相當，累計稅前2月的稅後純益為28.13元，EPS為0.21元，相較於去年同期的還略有增長。

合庫金表示，新冠肺炎（COVID-19）以及保單效應（金管會限縮政策）使得各銀行的手續費收入大受打擊，但合庫銀行對於財富管理的手續費收入依賴較低，所以整體獲利表現相對亮眼。不過合庫在獲利上仍有隱憂，寶德科技、遠航都有曝險，目前此兩家公司的貸款都尚未提存呆帳，未來也會是獲利上的壓力。

一銀　寶德科技呆帳提存2.5億元

第一金旗下的一銀2月不論利息收入、手續費雙雙下滑，淨利收下滑到22.53億元，月減4.6%；手續費收入則只有5.51億元，月減4.3%。

一銀對於寶德科技的曝險也有15億元，在2月也提存2.5億元的呆帳，這也使一銀2月獲利受到傷害，但一銀強調，主要是參與第一階段聯貸，主要擔保品都是廠房為主；並未參與第二階段聯貸（擔保品為機械設備）。整體而言，第一金2月稅後純益13.45億元，月減11.3%；累計前2月的稅後純益為28.61億元，EPS0.23元，年減超過6%。

經常性收益大降溫　華南金2月獲利未達10億元

華南金2月稅後純益甚至還未達10億元，僅為8.92億元，累計前2月的獲利為21.51億元。華銀的經常性收入包含利息收入、手續費收入和兌換收益都較1月少近了5億元，手續費更是明顯少了2億元。

華銀對寶德科技的曝險有8.26億元，雖然該公司宣告破產，但目前履約還算正常，所以華銀還要看後續的情況再決定提存。

▼4大公股金控2月獲利。（表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

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