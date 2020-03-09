　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼立法院新會期開議，行政院政務委員唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院政務委員唐鳳在南韓也爆紅。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

受到中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球為了控制疫情都焦頭爛額，台灣數位政委唐鳳整合民間業者創意推出的口罩地圖，讓許多民眾在購買口罩時便利不少，相關的政策不僅讓唐鳳在日本爆紅，就連南韓網友也羨慕台灣人，聲稱他們「也想要一個唐鳳」。

根據PTT鄉民fnabeo統整了南韓媒體近日對於唐鳳的報導指出，這幾天南韓出了好幾篇關於唐鳳的新聞，因為南韓最近也效法台灣實施口罩實名制，也開發了口罩地圖，但是是由大學生開發的，所以更讓政府被罵翻，作為走在最前面的台灣，就被當成對照的案例檢視，南韓媒體也將IQ180、跨性別、IT天才等稱號全都寫進去，在南韓人眼裡完全不可置信，加上台灣防疫真的很強，南韓網友也是一片讚聲。

原PO也翻譯了媒體報導的標題，KBS標題指出，「IQ180，39歲的官員解決了台灣的口罩之亂」、NAVER經濟標題指出「建立口罩地圖，實施實名制...台灣39歲官員的活躍引起關注」、南韓中央日報標題指出「一個app就解決口罩之亂的台灣官民合作」。

▲▼ 南韓民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

▲ 南韓民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

原PO翻譯的南韓網友的意見表示，「我們給十個，換一個台灣的部長來吧」、「中學輟學、駭客、跨性別者，這樣的人可以成為官員，台灣的社會風氣真驚人」、「我們好像在展示被無知的政治人物掌權會變成什麼樣子。好羨慕台灣」、「如果讓中學輟學的跨性別者擔任部長職，人民(網友)會嘲笑加反對，不要怪政治人物，是人民水準問題」。

「他是跨性別者不是嗎，如果是韓國的話，在人事聽證會之前，就會受到各種惡毒的詛咒，然後被辭職」、「這政治家的年齡在我們國家是連做夢都不敢想的」、「好羨慕！羨慕就輸了，但羨慕是事實」、「官員是跨性別的38歲IT天才...比韓國進步好多，嚇到，如果是在韓國的話，會受到四面之八方各種辱罵，加上被獵巫到人生全毀吧」。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
罷韓二階送件！　韓國瑜搖頭首回應三個字
助日本防疫！唐鳳檢查covid19程式碼「改1字」　網友跪：
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／伊朗新增43死！累計237例死亡　確診增加至7161例

快訊／防監獄病毒擴散　伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

美高中生幫「新冠肺炎」架網站　全球疫情數字每10分鐘即時更新

唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

九州大分市拆除1噸重未爆彈　自衛隊疏散3000人、1小時內解除危機

國際婦女節「全球數十萬人」街頭發聲！各國女性訴求一次看

挺台參議員克魯茲宣布「自主隔離」　曾與確診患者接觸60秒

美華盛頓州療養機構已爆13死　又70員工「出現疑似症狀」、6住戶不適！

義大利封城消息走漏！　上萬民眾出逃米蘭「如喪屍出巡」

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

不斷更新／伊朗新增43死！累計237例死亡　確診增加至7161例

快訊／防監獄病毒擴散　伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

美高中生幫「新冠肺炎」架網站　全球疫情數字每10分鐘即時更新

唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

九州大分市拆除1噸重未爆彈　自衛隊疏散3000人、1小時內解除危機

國際婦女節「全球數十萬人」街頭發聲！各國女性訴求一次看

挺台參議員克魯茲宣布「自主隔離」　曾與確診患者接觸60秒

美華盛頓州療養機構已爆13死　又70員工「出現疑似症狀」、6住戶不適！

義大利封城消息走漏！　上萬民眾出逃米蘭「如喪屍出巡」

朴信惠13歲被賞30個巴掌！金成鈴當李敏鎬媽直呼「超幸福」

吧台座位數全台最多！合點壽司京站店開幕　看到師傅現場製作

罷韓二階送件！韓國瑜夾在防疫壓力中　他搖頭首度回應三個字

湯文章／嚴峻疫情下也不該讓法律空窗

Android用戶注意！8款Haken惡意程式進駐Google Play

迪麗熱巴落後！新疆4大美女哈妮克孜封面超驚艷「千年等一回」

雲林東勢土雞場爆H5N2禽流感！　7129隻雞全撲殺

24小時高噪音轟炸！我「口罩國家隊」我驕傲　康匠160人日產180萬片不喊累

全台限量20萬杯！辻利茶舖打造新春酸甜「辻利白桃抹茶」　3/11全家限定開賣

馬大偉運彩解盤／NBA 公鹿@金塊　挺莊買公鹿

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

國際熱門新聞

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

瑞士口罩被攔截！24萬片扣留德邊境

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

助日防疫！唐鳳檢查程式碼改1字

台人在菲確診！曾和感染台男接觸

打開水龍頭流出「氣泡葡萄酒」 　義大利酒廠鬧烏龍

大讚台灣防疫　女記者：反而很怕回英國

即／伊朗國家災害管理組織負責人染疫

義封城消息走漏！逃亡潮爆如喪屍出巡

解說員機警自我隔離　確診沒感染任何人

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

美新冠肺炎521例確診21死！

更多熱門

相關新聞

美高中生幫新冠肺炎架網站　每10分鐘更新1次

美高中生幫新冠肺炎架網站　每10分鐘更新1次

當一般大人正因未知的新冠病毒焦頭爛額，一個17歲的高中生可以做什麼？美國西雅圖一名17歲的高中生席夫曼（Avi Schiffmann）做到了多數大人都無法完成的創舉——架設「新冠肺炎」網頁！甚至有在北京的隔離者特別寫Email向他道謝，因為他就是藉由席夫曼的網站，了解全球疫情資訊。

義國死亡數暴增57%　致死率全球最高

義國死亡數暴增57%　致死率全球最高

新冠肺炎　中職傾向戴口罩不用梅花座

新冠肺炎　中職傾向戴口罩不用梅花座

罷韓二階送件！韓國瑜回應三個字

罷韓二階送件！韓國瑜回應三個字

快訊／體溫超過37.5度　台華輪拒載

快訊／體溫超過37.5度　台華輪拒載

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19口罩地圖唐鳳

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

莉婭認了「我喜歡女生」

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

陸網狂傳「羅志祥、周揚青分手了！」

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面