義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

▲義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，截至義大利當地時間3月8日，確診數累計已達7375例，死亡人數達366人，死亡率高達4.96%是目前全球最高。7375確診病例中，有622例治癒出院，但仍有650位患者出現重症還在加護病房治療中。

根據路透社的報導，義大利3月8日就增加了133例確診死亡，從原本7日累計的233例，一口氣升至366例，換算單日增幅高達57%，超越了南韓變成中國境外最嚴重的國家。據了解，大部分的死亡病例出現在北部倫巴底大區（Lombardy）。

▲總理孔蒂簽署了緊急法令，封鎖米蘭、威尼斯等地。（圖／達志影像／美聯社）

現在民眾無法隨意進出倫巴底大區與另外4區裡的14省，封鎖範圍包括帕爾瑪（Parma）、里米尼（Rimini）、摩狄納（Modena）等城市所在的區，估計有約1600萬人受到法令影響。

新冠肺炎在義大利的致死率已達4.96%，是目前全球最高，境內累計確診病例為7375例，其中有622例治癒出院，但有650位患者出現重症還在加護病房治療中。

總理孔蒂（Giuseppe Conte）在8日公開表示，他簽署了緊急法令，從今開始「紅色警戒區」擴大，將封鎖金融中心米蘭、觀光勝地威尼斯等地，隔離措施會持續到4月3日。