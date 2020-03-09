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疫情衝擊！台股重挫344點失守萬一　金管會喊話：2優勢投資人免驚

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▲▼美聯準會緊急降息2碼，投資人信心不足產生疑慮，美股應聲重挫八百多點。3/4台股不畏美股跌勢，逆勢上漲開出，隨後在平盤附近游走，表現相對抗跌。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今天終場重挫344.17點，收在10,977.64點，一舉跌破萬一關卡。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，台股今（9）日重挫344點，跌破萬一關卡。金管會對投資人信心喊話，儘管受到疫情影響，但台股在主要國家股市中跌幅仍較小，表現相對抗跌，高殖利率特性將成競爭優勢，長期仍需回歸基本面，未來將持續關注疫情對經濟及股市的衝擊，適時將採取相關穩定措施。

台股今天重挫344.17點，收在10,977.64點，失守11,000點關卡，儘管各類股呈現下跌，但僅約有20餘檔跌停，顯示目前市場仍有投資買盤。觀察亞洲各國股市今天表現，台股跌幅3.04%，同時段跌幅小於日本（-6.08%)、韓國（-4.24%）、新加坡（-4.57%）、香港（-3.82%）等亞洲主要市場，整體來看，台股表現相對抗跌。

請繼續往下閱讀...

金管會證期局表示，台股今天表現主要是受到新冠肺炎疫情蔓延全球、原油價格下跌影響，國際主要股市普遍下跌，但台股跌幅相對亞洲主要市場為小，同時成交量達2,310億元，較2月日均成交量1,460億元明顯放大，顯示許多投資人逢低承接，對市場仍有信心。

各國股市短期雖因疫情影響而受到衝擊，但長期仍將回歸基本面，證期局指出，台灣上市櫃公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至今年2月底本益比約18.46倍，現金殖利率達3.90%，加計股票股利為4.06%，預期在各國及美國聯準會啟動降息後，台股的高殖利率特性，將吸引更多國際投資人關注。

金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意疫情對上市櫃公司財務業務影響及相關資訊即時揭露。

台灣目前防疫工作持續高規格部署，疫情仍在可控範圍，且台商回流及轉單效應也有助於台股基本面，金管會呼籲，投資人多關注上市櫃公司基本面變化情形，若股市發生非理性下跌的情形，屆時在必要的時候，將採取相關穩定措施。

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