元大S＆P原油正2一日重挫逾三成　緊急公告暫停申購

▲俄國掀起原油價格戰。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

俄國掀起原油價格戰，國際油價狂瀉，連帶台灣股市原油ETF暴跌，元大S&P原油正2（00672L）今（9）日重挫逾三成，最低價來到7元，收盤成交量破百萬張。元大投信隨公告，旗下元大S&P原油正2(00672L)，因近兩日西德州原油大跌，造成基金操作管理難度大增，暫停受理申購。

元大投信指出，近兩日西德州原油期貨價格大跌，造成基金操作管理難度大增，再加上近期原油處於巨幅波動期間，基金有可能出現更大風險，依照基金信託契約第20條規定，暫停受理申購。

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石油輸出國組織（OPEC）於5日的部長會議同意第2季擴大減產每天150萬桶，但6日與俄羅斯協商時，俄國能源部長諾瓦克卻拒絕擴大減產，歷經五小時的談判宣告破，引爆石油價格戰。專家分析，俄國認為，低油價有助殲滅美國頁岩油對手，加上本身財政體質較佳，即使打價格戰，也較中東油國更有抵抗能力。

受到國際油價崩跌，元大原油S&P正2（00672L）跌幅超過30%，同時也引發搶短買盤介入，一度溢價達200%；看空原油價格的元大原油S&P反1（00673R）成交量達3萬以上，漲幅逾36%。

投信業者表示，受到俄國拒絕減產、全球經濟成長比較慢、加上新冠疫情發生等因素，整體用油減少，影響國際油價大跌。業者建議，此時由於溢價確實過高，投資人應維持理性，不要追高。對於短線投資人，建議轉向原型ETF。

投信業者建議，針對市場波動較大，建議投資人可透過資產配置多元性來適度分散風想，可以五種類型的投資商品來避險，包括原油ETF反一、美國公債長天期ETF、黃金、美元、日元等。