　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

元大S＆P原油正2一日重挫逾三成　緊急公告暫停申購

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 石油開採,鑽油平台,石油,原油。（圖／達志影像／美聯社）

俄國掀起原油價格戰。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

俄國掀起原油價格戰，國際油價狂瀉，連帶台灣股市原油ETF暴跌，元大S&P原油正2（00672L）今（9）日重挫逾三成，最低價來到7元，收盤成交量破百萬張。元大投信隨公告，旗下元大S&P原油正2(00672L)，因近兩日西德州原油大跌，造成基金操作管理難度大增，暫停受理申購。

元大投信指出，近兩日西德州原油期貨價格大跌，造成基金操作管理難度大增，再加上近期原油處於巨幅波動期間，基金有可能出現更大風險，依照基金信託契約第20條規定，暫停受理申購。

請繼續往下閱讀...

石油輸出國組織（OPEC）於5日的部長會議同意第2季擴大減產每天150萬桶，但6日與俄羅斯協商時，俄國能源部長諾瓦克卻拒絕擴大減產，歷經五小時的談判宣告破，引爆石油價格戰。專家分析，俄國認為，低油價有助殲滅美國頁岩油對手，加上本身財政體質較佳，即使打價格戰，也較中東油國更有抵抗能力。

受到國際油價崩跌，元大原油S&P正2（00672L）跌幅超過30%，同時也引發搶短買盤介入，一度溢價達200%；看空原油價格的元大原油S&P反1（00673R）成交量達3萬以上，漲幅逾36%。

投信業者表示，受到俄國拒絕減產、全球經濟成長比較慢、加上新冠疫情發生等因素，整體用油減少，影響國際油價大跌。業者建議，此時由於溢價確實過高，投資人應維持理性，不要追高。對於短線投資人，建議轉向原型ETF。

投信業者建議，針對市場波動較大，建議投資人可透過資產配置多元性來適度分散風想，可以五種類型的投資商品來避險，包括原油ETF反一、美國公債長天期ETF、黃金、美元、日元等。

ET快訊
逃亡影片曝光！義大利封城消息走漏　民眾逃出米蘭「如喪屍出巡」
口罩地圖變照妖鏡！藥局心寒「不發號碼牌了」：請長輩從頭站到尾
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情衝擊！台股重挫344點失守萬一　金管會喊話：2優勢投資人免驚

歐股接續重挫！英法德股開盤重挫逾7%　英股一度跌8%

元大S＆P原油正2一日重挫逾三成　緊急公告暫停申購

瑞士法郎成資金避風港！台銀牌告換匯價創三年半新高　換新台幣5萬少拿3千多元

理財周刊／美股露出止跌曙光　留意Ｖ型反轉

理財周刊／股債油金震盪　投資人步步為營

避險資金瘋狂湧入！美公債殖利率首次全面低於1%

新冠肺炎疫情衝擊消費需求　華碩2月營收年減1.16%

台酒捐1萬瓶隨身瓶防疫酒精！由防疫中心分配　力挺第一線防疫人員

富士康鄭州廠復工率達80%　鴻海股價仍失守80元大關

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

疫情衝擊！台股重挫344點失守萬一　金管會喊話：2優勢投資人免驚

歐股接續重挫！英法德股開盤重挫逾7%　英股一度跌8%

元大S＆P原油正2一日重挫逾三成　緊急公告暫停申購

瑞士法郎成資金避風港！台銀牌告換匯價創三年半新高　換新台幣5萬少拿3千多元

理財周刊／美股露出止跌曙光　留意Ｖ型反轉

理財周刊／股債油金震盪　投資人步步為營

避險資金瘋狂湧入！美公債殖利率首次全面低於1%

新冠肺炎疫情衝擊消費需求　華碩2月營收年減1.16%

台酒捐1萬瓶隨身瓶防疫酒精！由防疫中心分配　力挺第一線防疫人員

富士康鄭州廠復工率達80%　鴻海股價仍失守80元大關

柏林影展「小妙麗」因長太美引熱議　年僅17歲外貌、前途都亮眼

子瑜居家隔離18日出關！　媽媽曝「捐款陸、韓抗疫」內幕

復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

疫情衝擊！台股重挫344點失守萬一　金管會喊話：2優勢投資人免驚

歐股接續重挫！英法德股開盤重挫逾7%　英股一度跌8%

我把牠吃了！四川男獵捕野生動物遭逮...辯「他們說老鷹腦殼可治病」

手指扭一下！硫磺澤巨蜥「擺動Q彈屁」秒游來討摸　網羨慕想養

《大集合》男星兼差拆鐵皮屋　郭忠祐日賺1.5K補開銷

巧克力浪浪「丟猴50秒」見鏡頭在拍　極致嗨臉秒變嚴肅！

搭北捷臀部感覺濕熱…噁男站超近！她下車驚見褲子沾「白色透明液體」

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

財經熱門新聞

ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐　27.2%民眾收入受影響

日圓飆至半年來新高！　換新台幣5萬損失4,200元

王品「熱血」防疫業績反升　台灣總店數目標「上看300家」

史詩級崩盤！油價大戰爆發　國際油價開盤崩跌30%

一次看懂國際油價崩跌30%的前因後果　後市分析

美股期貨指數大跌逾4%　跌5%將觸動停止交易機制

ET民調／民眾希望政府做「這8件事」度小月　61.5%盼緩徵所得稅

陳超明「自製高科技口罩」曝光

影／油價重挫　台塑四寶可以低接嗎？

元大投信推台股首檔「主動配息」基金　一年可望領13次配息

金管會抓到了！銀行超收信用卡利息

ET民調／83.5%民眾悲觀擔心：新冠肺炎持續　「台灣經濟大幅衰退」

台股失守1萬1千點關卡！雙王齊跌逾3%　指數收跌344點

歐元匯價創9個月新高　換新台幣5萬元損失2,680元

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

莉婭認了「我喜歡女生」

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

陸網狂傳「羅志祥、周揚青分手了！」

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面