認養兩頭河馬「憨憨、汗汗」　韓寒Ｐ圖曬合照：你們先馬住

▲韓寒在微博上秀出與兩頭河馬的P圖合照，引起外界好奇。（圖／翻攝韓寒個人微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名作家、電影人韓寒7日在個人微博上秀出與兩頭河馬的Ｐ圖合照，引起外界好奇。韓寒表示，新冠肺炎疫情下，各行各業都受到影響，他在青島野生動物世界認養兩頭河馬，並以自己的名字諧音取名為憨憨及汗汗。文末，韓寒還用上大陸時下最流行的網路用語，「我的兩隻河馬，你們先馬（Mark）住，以後再來看你們。」

▲韓寒將認養的兩頭河馬取名為憨憨和汗汗。（圖／翻攝韓寒微博）

《北晚新視覺》報導，韓寒在個人微博上稱，有動物園經營困難開展認養活動，自己認養了兩頭河馬，取名為憨憨和汗汗，並曬出了自己與河馬的ps合影。經了解，這項認養活動是由青島森林野生動物世界舉辦，目前已有500多人參與認養。

韓寒表示，疫情之下，各行各業都受到影響，連鎖反應次生災害都讓人痛心。由於韓寒之前看到一些動物園經營困難，向社會開展慈善認養，他便在青島野生動物世界認養了兩頭河馬。

▲網友以為韓寒是要把河馬帶回家養。（圖／翻攝韓寒微博）

雖然在疫情發生的特殊時期，韓寒無法與認養的河馬合照，只能將自己P在兩頭河馬的照片中間「假裝合影」，但韓寒也提到，疫情過後一定會去看他們。對此，有網友認為，很河馬的食量很大，韓寒想必會「破費」不少。也有網友表示，很多人在關注一線疫情，韓寒能夠想到因為疫情的影響還有一些不容易被關注的角落，實在是用心了。

部分網友更在微博上提問，韓寒是要把河馬接回家養，進而釣出韓寒本尊回覆，「兄弟們，是認養不是領養，不能帶回家的。」