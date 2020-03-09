瑞基2月營收年減7.8%　新型冠狀病毒檢測試劑送件衛福部申請

▲瑞基海洋董事長劉正忠。（圖／瑞基提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球現場檢測大廠瑞基（4171）今（9）日公告，2月合併營收2435萬元，年減7.8%，累計前2月營收7692萬元，年增24.8%，並宣布因應緊急公共衛生情事的需要，新型冠狀病毒檢測試劑已依循「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」向衛生福利部食品藥物管理署提出專案申請。

瑞基表示，檢測試劑也送件國際組織Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)的新型冠狀病毒分子診斷評測計畫，而FIND為國際非營利組織，旨在針對醫療資源貧乏地區的疾病評估與加速開發創新的診斷方法，提供高品質，可負擔的創新診斷資源。

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瑞基指出，FIND長期與WHO （世界衛生組織）合作，目前更積極為世界現有的新型冠狀病毒分子診斷方法進行評估與測試，審核通過的診斷方法將可應用於新型冠狀病毒的公衛政策與防疫監控計畫上。

瑞基進一步指出，致力開發的核酸檢測(PCR)平台，針對病毒或其他病原的特定標的基因序列做檢測，可廣泛運用於各個產業，並在建廠之初，便有計畫布局人病體外檢測市場，廠區品質系統與生產廠房皆依循體外檢測醫療器材相關規範建置並驗證通過。



瑞基說明，3月份起中國廈門子公司已恢復正常營運，產能滿載產品皆持續出貨；台灣母公司方面，新冠病毒檢測試劑搭載POCKIT系列儀器，獲國外單位高度興趣，包括印尼衛生部、巴基斯坦衛生部、柬埔寨巴斯德研究所、聯合國農糧組織亞太辦公室，陸續送出出試劑進行測試；世衛組織西太平洋辦公室與亞洲開發銀行，已報價評估中。



瑞基強調，瑞基技術平台特性深獲世界多國矚目與信賴，2019年訂單量大增，產能滿載，今年1月再向中科台中園區承租ㄧ期標準廠房共971.99坪，積極進行產能擴充與產線自動化規劃事宜，因此若有新型冠狀病毒檢測試劑與儀器設備的需求，便能立即調整產能產線投身防疫。