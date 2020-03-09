新冠肺炎疫情衝擊消費需求　華碩2月營收年減1.16%

▲三創ROG體驗店。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（9）日公告2月份合併營收為新台幣212.85億元，月減8.2%，年減1.16%；2月品牌營收為189億，年減0.3%；累計合併營收為新台幣444.8億元，年減6.73%。

華碩表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在快速變化中，以公眾利益優先需啟動各項防疫政策，勢將對短期消費需求及供應鏈產出造成壓力，華碩將審慎關注疫情變化，並妥善調配營運重心及資源，對應可能的市場挑戰。