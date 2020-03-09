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2歲女吃飯搗亂！母失控「碎屑狠塞嘴」...她癱軟亡　父竟「屍體裝袋」拿去丟

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記者黃心瑀／綜合報導

俄國一名28歲媽媽斯維特拉娜（Svetlana Mirzoeva）先前在吃飯時，因為2歲女兒維多利亞（Viktoria）調皮將桌上麵包弄碎丟地板上，一氣之下抓了其中的一塊碎屑，就這樣往女兒的嘴中塞進去，沒想到女兒卻因此窒息死亡；當她的同居人回來看到這個場景後，竟然沒有報警，而是將屍體用毛巾包起並塞進包包中，隨意丟棄在一個陌生的地方，行徑十分冷漠。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在俄羅斯的歐姆斯克（Omsk），當天是俄國為了紀念二戰勝利的勝利紀念日（5月9日），也因此斯維特拉娜的情緒被描述為十分的高昂，但當天晚上在吃飯的時候，她因為維多利亞搗亂將麵包搗碎而感到不開心，隨後怒氣沖沖地將麵包碎屑塞入女兒嘴中。

過沒多久，維多利亞因為窒息而呈現「癱軟安靜」的模樣，斯維特拉娜這才發現鑄下大錯，先是對女兒進行人工呼吸，以及試圖往女兒的喉嚨裡倒水讓麵包軟化，但一切都已經為時已晚，而這一幕也被一旁4歲的兒子目睹。

斯維特拉娜的同居男友、同時也是維多利亞爸爸的阿列克謝（Alexey Tretyakov）回到家後，看到女兒死亡，竟然不是先送醫急救或是報警，而是冷靜地將女兒屍體用毛巾包起，然後放入一個藍色的運動包中，拿到不知名的地方丟棄。

整件事情則是因為鄰居太久沒看到女孩起疑後被揭發，不過在接受調查時斯維特拉娜先是將一切推給事發沒多久後，因為酒精中毒跟著離世的阿列克謝，隨後才承認自己的犯行，並遭到判刑11年。

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