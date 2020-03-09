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日本疏散3千人拆1噸未爆彈　研判二戰美軍投下

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文／中央社東京9日綜合外電報導

日本大分縣大分市2月發現一枚重達一噸的未爆彈，昨天相關單位封鎖該區域疏散約3000人，由陸上自衛隊未爆彈處理隊順利拆除，這枚未爆彈研判應是太平洋戰爭時由美軍所投下。

日本讀賣新聞報導，日本大分市的國道（類似台灣的省道）197號和乙津橋附近，2月10日發現一枚未爆彈，當時狀態是附有引線。陸上自衛隊昨天前往進行拆除作業，在淨空半徑500公尺疏散當地居民後，費時大約一小時順利拆除。

這枚未爆彈是美國製造的一噸炸彈，長度約180公分、直徑約60公分。陸上自衛隊表示，研判這枚未爆彈應是太平洋戰爭時由美軍所投下。

大分市昨天上午封鎖相關區域，疏散周邊約3000人；大分縣警方等單位在現場進行交管，封鎖區內店家暫停營業，連行經附近的JR日豐線也暫停行駛。

陸上自衛隊未爆彈處理隊隨後進入封鎖區進行引線拆除作業，整個拆除作業順利結束後解除封鎖。

一名70多歲婦人說，在這附近住了近50年，第一次經歷這樣的事，真是嚇了一跳。另一名住在附近的80多歲男性說，明明二次大戰結束已75年，還會發現未爆彈，能順利拆除真是太好了。


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