達爾膚瞄準宅經濟商機　2月營收3421萬元

▲達爾膚董事長吳奕叡。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣最大醫美保養品牌DR.WU-達爾膚（6523）今（9）日公布2月合併營收3421萬元，年減49%；累計前2月合併營收1.04億元，年減37.5％。

達爾膚表示，2月營收3421萬元，呈現年減表現，主要是因為大陸轉投資公司營收不再併入合併報表，再加上台灣市場因新冠肺炎疫情蔓延因素干擾，影響來台觀光客人數與消費者於實體零售通路消費的購物力道，使得來自實體零售通路的拉貨需求明顯減少。

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達爾膚指出，受到新冠肺炎疫情影響，大陸轉投資公司也因防疫工作影響整體物流運輸，而且公司從2月起先暫停「中、港、澳地區」的配送，因此短期將影響第一季營運表現。

達爾膚進一步指出，預計3月起各大電商針對38國際婦女節紛紛祭出優惠活動刺激買氣，達爾膚電商通路銷售業績也較去年同期成長近4成，也有消費力道逐漸移往電商平台的態勢。

達爾膚強調，公司將持續提升DR.WU品牌力，並邀請知名金鐘影帝吳慷仁擔任DR.WU 2020年品牌代言人，搭配美白新品上市，同步在官網、Facebook、Youtube等社群媒體落實與消費者雙向溝通，以期搶攻「宅經濟」消費市場商機，有望推動線上通路營收成長，挹注整體營運。