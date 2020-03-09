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「我們成了新武漢！」義北大封城衝擊1/4人口　但防疫難樂觀

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▲▼ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

▲ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對當地一棟建物消毒。（圖／路透）

文／中央社羅馬8日綜合外電報導

義大利的武漢肺炎疫情急遽升溫，總理孔蒂宣布義國北部實施擴大封城，封城區的人說，這裡彷彿成了「新武漢」，義國民情與脆弱的中央政府特性，考驗這項嚴格防疫能否落實。

根據新頒布的法令，人們不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區的14省，封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的北部，遭封鎖區域是義大利人口稠密且最富有地區，約1600萬人受影響，將近義國1/4人口。

▼義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

▲▼義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／路透社）

● 首個封城防疫民主國家 衝擊1/4人口
「紐約時報」報導，孔蒂（Giuseppe Conte）頒布大規模封城的一系列措施，盼阻止疫情在西方世界大爆發，但有別於疫情源發地中國的體制，義大利是民主社會，實施如此大規模的封城立即招致義國政府能否落實新規、甚至義大利人是否會實際遵循等議論。

在北部遭封城的倫巴底大區一間購物中心上班的39歲女子洛費諾說：「我們成了新武漢。得要犧牲很多東西，但我們能接受。」喜歡與朋友聚會的她認為相關舉措有其道理。

▼ 義大利7日準備封鎖倫巴底（Lombardy）地區，米蘭車站出現軍警人員，車站閘口關閉。（圖／路透）

▲▼ 義大利當局7日準備封鎖倫巴底（Lombardy）地區，米蘭車站出現軍警人員，車站閘口關閉。（圖／路透）

在孔蒂頒布新規後幾小時，義大利的疫情死亡病例7日一天內從233例暴增50%到366例，成為中國以外官方通報死亡病例最多的國家，義國也是歐洲疫情最嚴重，已知超過7300人被感染。

包括孔蒂在內的許多義國人都懇請民眾改掉furbizia的習性（相當於華人所講的小聰明）；義大利文furbizia指的是擅長動腦筋避開體制與一些惱人的法律。但義大利人似乎聽者藐藐，儘管衛生專家與官員再三拜託民眾要負責與守法，今天上午仍有大批旅客趕在中午新規生效前搶搭火車離開倫巴底大區。

▲▼ 義大利乘客戴著口罩從火車上走下來。。（圖／路透）

● 顯然還不怕 當地隊伍照排人照趴趴走
遠在北部封城區以外的首都羅馬，雖然當局建議民眾應停止非必要活動，但有人做了街頭試驗，發現當地知名的咖啡店門市依然有排隊人潮，「顯然還沒被嚇夠」。

「華盛頓郵報」報導，義國在北部大片區域實施對民眾造成大量不便、卻又是防阻疫情失控所需的封城，是民主國家裡的第一個，在新封城令生效前幾小時，仍有大批人潮搭火車逃離北部大城米蘭、威尼斯，或搭機飛往南部或歐洲其他地方。

▲▼ 義大利當局7日準備封鎖倫巴底（Lombardy）地區，米蘭車站出現軍警人員，車站閘口關閉。（圖／路透）

雖然新規在8日中午生效，但義大利顯然不是要實施任何像中國那種絕對限縮活動的措施。一些分析家指出，這樣子即便將封城再擴大至義北以外，還是難阻病毒傳播；歐盟成員的捷克就由總理巴比斯（Andrej Babis）開第一槍，要義大利政府拿出更多辦法，阻止民眾跑到歐盟其他國家。

義大利外交部今天下午表示，只要能證明理由與工作有關，仍能進出封城區域，並建議隨身攜帶文件備查；義大利內政部隨後也表示，僅持有證明且填具官方表格的人才能自由活動，當局或在高速公路與主要幹道實施檢查，在火車站的旅客須量體溫。

但華郵認為，義大利是個中央政府脆弱、民風又素以好尋歡作樂出名的國家，恐怕難以像中國1月在湖北封省6000萬人那樣減緩病毒擴散，包括多名在北部封城區域裡的市長與省長，還批評孔蒂的新規不明確，倉促又太過嚴苛。

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