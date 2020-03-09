映興電子掛牌上櫃首日　蜜月戰勝疫情逆勢走揚

▲連接線廠映興電子董事長賴柄源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

連接線廠映興（3597）今（9）日掛牌上櫃，以15.5元開盤，一開市就開紅盤漲至17元，之後盤中有些許浮動，接近收盤時，又再度上揚至盤中高點17.25元，最後以16.5元作收，漲幅來到6.45%，以今日大盤跌勢來看，仍在蜜月期戰勝疫情逆勢走揚。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，主要從事連接器線束模組開發、製造及銷售的映興電子，掛牌首日以小漲作收，意味著前景備受投資人看好，上櫃前的增資新股競拍意願也相當踴躍，超額認購達6倍之多，成交價格落在16.31-22元，有認購價高於目前市場價格的表現。

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映興成立於1986年，為國內老牌連接線組廠，累積充沛連接器與連接線組開發、設計、組裝、製造能量，深耕工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業客戶群，目前主力客戶大多為國內知名上市櫃公司。

董事長賴柄源表示，映興電子原本在台中和昆山設廠，產能佔比約為6:4，但從3年前開始建置泰國廠，前年正式投產，並在去年通過IATF認證開始接單，也正好在中美貿易戰和疫情擴散之際，透過彈性調度，取代昆山廠產能降低衝擊，而且大陸市場出現轉單效益，今年的營收有望成長。

賴柄源指出，映興近年推展自有品牌，積極開發防水連接器件模組，成功拿下國內各大自行車廠訂單，未來將持續創新研發，除深耕台灣在地客戶，並投入資源擴大布局全球策略，整合運用現有的昆山、泰國、美國等地子公司優勢，進軍國際市場行銷全球。