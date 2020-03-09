聯發科Wi-Fi 6晶片獲三星採用　推全球唯一8K量子電視

▲聯發科客製Wi-Fi 6晶片成為全球首唯一8K量子電腦推手。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

聯發科（2454）今（9）日宣布，攜手三星推出全球首款搭載聯發科客製Wi-Fi 6晶片的8K量子電視──三星8K QLED Y20（Q950、Q900）。

這款旗艦產品是全球唯一支持Wi-Fi 6的8K電視，為消費者帶來最流暢的影音、遊戲、網路連線體驗。聯發科與三星以其領先業界的Wi-Fi 6連網技術、8K的高畫質呈像及觀賞體驗，共同推動電視產業發展。

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Wi-Fi 6是最新的無線網路標準，提供較前代更高的網路吞吐量，同時降低功耗，讓8K串流體驗更順暢、更省電。

聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，這次合作讓聯發科先進的Wi-Fi 6系列產品推向市場，聯發科與三星在Wi-Fi 6與8K領域的聯手只是個開端，在三星努力拓展高端智慧電視市場的策略之下，兩家公司未來將可積極回應全球對於先進連網技術以及Wi-Fi 6解決方案的強勁需求。

聯發科長期是無線家庭網路與寬頻通訊晶片領域的領先創新者，尤其智慧電視與路由器皆為全球市占率龍頭地位，其Wi-Fi晶片獲得全球數百件產品所採用，其中包含行動產品、語音解決方案、個人電腦、數位電視、藍光播放器、網路直播電視(IPTV)機上盒與網路攝影機。

聯發科表示，將持續在零售路由器、寬頻通訊、消費電子、遊戲、行動裝置、與物聯網等關鍵市場推出Wi-Fi 6產品。

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Wi-Fi 6 ：這是Wi-Fi 聯盟最新推出認證標準，此標準的主要焦點為強化無線接入點(AP)同時處理多部裝置的效能，讓網路提供所有用戶端最佳傳輸量的能力。該標準在頻寬和傳輸效率方面都有提升，除了且兼容了2.4G和5G兩組頻段外，更融合收訊範圍廣、網速高等特點。此一最新標準可解決現今最大的 Wi-Fi 挑戰：效能及日益增加的裝置密度，以及應用程式日漸多元的現況。

8K量子電視：8K 解析度是4K UHD 的4倍、FHD 的16倍。量子電視是通過藍色背光源照射照射直徑不同的紅色和綠色量子點，從而形成紅綠藍三原色，然後再通過濾光膜等呈像系統和驅動系統形成圖像。與OLED電視相比，有更寬廣色域顯示及精準色彩控制，使用壽命長且有更強的節能性。