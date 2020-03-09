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基本面有撐！證交所：防疫機制佳　台股較國際股市抗跌

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股相較其他亞股表現較為抗跌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

證交所指出，投資證券市場應著重於基本面，台股基本面佳，近年來持續提升公司治理品質、市場效率，精進各項市場機制，如逐筆交易及盤中零股交易即將上路，加上股利殖利率高，豐厚的股利金額有助於國內外投資人長期持有，吸引更多資金投入我國股市，活絡經濟動能。

新型冠狀病毒疫情全球快速蔓延，近期全球股市因新型冠狀病毒疫情影響而受到衝擊，證交所表示，我國政府防疫團隊決策迅速正確，政府、防疫團隊及全民在不同崗位上積極努力，展現良好防疫能力，疫情控制能力明顯較全世界其他國家為佳。臺灣防疫成效備受世界各國推崇，臺灣股市整體表現較為抗跌，今日雖受美歐疫情惡化，終場收在10,977.64點，下跌344.17點，跌幅3.04%，但指數有基本面支撐，台股跌幅明顯較亞洲主要股市少。

請繼續往下閱讀...

另一方面，去（108）年集中市場創下近30年來新高，加權股價指數收在11,997點，較前（107）年底上漲2,270點，漲幅高達23.3%，為近10年最佳，相較國際主要市場表現相當優異。上市公司營收連兩年創下佳績，去年全體上市公司營收總計32兆7,667億元，連兩年超過32兆大關。上市公司財務表現良好，也積極回饋股東，去年全體上市櫃公司發放現金及股票股利共1.5兆元，其中現金股利高達1.44兆元（含上櫃0.12兆元），再創歷史新高，且已連續五年超過1兆元。

目前各產業難免受疫情影響，但臺商回流及轉單效應有助於台股基本面，臺商資金回流政策貸款已突破2千億元大關。根據財政部最新統計，八大行庫截至1月底止，國發基金貸款專案合計已核貸1,865億元，行庫自辦專案，特別是針對廠房購地需求的部分，合計也核貸約419億元，兩者合計已達2,284億元。

另外，我國主力的半導體產業109年2月累計營收因客戶需求回穩，仍較去年同期有所成長，未來如果疫情趨緩，我國各產業應能較其他國家儘速恢復產能，提振營業收入，加上臺商回流及轉單效應，相信能吸引更多資金投入我國股市，增進經濟成長動能。

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