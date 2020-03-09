新增低於百例！南韓「下午通報96例」累計7478確診　全境53死

▲ 南韓醫療人員移送疑似個案。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》9日下午最新報導指出，南韓自當地時間9日午夜至下午4時共新增96起新冠肺炎（COVID-19）確診病例。加上大邱今天新增的2起死亡個案，截至目前全境累計7478感染，其中53人死亡及166人解除隔離。

根據中央防疫對策本部今午記者會內容，截至午夜的7382起個案中，有79.7%屬群聚感染，62.5%與大邱新天地教會有關。重症以上患者有65人，其中42人情況危急。

針對大邱及慶尚北道地區所有新天地信徒的篩檢已經進入收尾階段，病例增加幅度因此明顯趨緩，但部分地區醫療機關及社福機構卻發生群聚感染狀況。雖然規模不大，仍持續出現零星個案。

南韓第52起死亡個案為大邱75歲男性，1日出現咳嗽及呼吸困難症狀，8日至嶺南大醫院急診室就醫後確診感染，過去就有肺纖維化病史，凌晨2時20分不治身亡。

第53起為69歲女性，上月24日開始發燒，29日前往大邱醫療院指定篩檢所受檢，本月1日確診，隔天透過啟明大學東山醫院急診室入院，當時就已需要高濃度氧氣治療，今晨6時15分病逝，並無慢性病病史。

另一方面，南韓過去每天當地時間上午10時及下午5時通報一次新病例，10日起將改為每天僅上午10時通報，統計截至當天午夜的數字及各地疫情。

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