全聯力挺抗疫前線！請醫護、救護人員免費喝10萬杯咖啡

▲全聯福利中心推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，送全台第一線醫護人員、救護人員免費喝十萬杯咖啡。（圖／全聯提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，企業愛心一波波。全台超市龍頭全聯福利中心今（9）日宣佈，自明日起推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，期間將免費贈送10萬杯熱美式給辛苦的醫護人員、救護人員，力挺抗疫第一線。

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，最辛苦的就是第一線醫護人員、救護人員，全聯福利中心表示，活動期間內憑醫護人員、救護人員工作證或識別證，至全台超過520間OFF COFFEE販售門市，全聯免費請喝杯OFF COFFEE熱美式(不提供自帶杯優惠，無寄杯服務)，期望辛苦的第一線人員能稍微休息一下、補充能量。

請繼續往下閱讀...

全聯主管提醒，此活動全台限量10萬杯，送完活動即停止，活動期間指定人員每張證件每日限兌換一杯，每人/每日/每次最多限持兩張醫護、救護人員證件，恕無法要求更換其他品項或續杯。



全聯指出，自2016年即成立自有咖啡品牌OFF COFFEE，其中藏有OFF字詞，即是希望消費者來門市購物後，能喝杯咖啡稍微休息一下，類似台灣「奉茶」概念。因此，這次為替第一線醫護人員、救護人員加油，於全台超過520間OFF COFFEE販售門市，推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，希望他們在疫情緊張時刻可以稍微OFF休息片刻。